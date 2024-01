Nachruf: César Alierta, 16 Jahre lang Chef von Telefónica

Der Name "Telefónica" ist vielen Menschen in Deutsch­land kaum ein Begriff. Mobil­funk­kunden im Netz von "o2" sind in vielen Fällen unmit­tel­bare Kunden der deut­schen Filiale ("Tele­fonica Germany") der Telefónica S.A., die ihren Haupt­sitz in Madrid, Spanien hat.

Telefónica ist aber nicht nur in Spanien aktiv, sondern auch in Südame­rika, und dort ein sehr wich­tiger "Player", wie das im heutigen Busi­ness-Deng­lisch heißt. Das hat sicher mit der Geschichte zu tun, da weite Teile des Konti­nents von spani­schen Erobe­rern entdeckt wurden.

Tele­fonica ehema­liger "incum­bent"

16 Jahre lang leitete César Alierta Izuel die spanische Telefónica, zu der auch o2 gehört. Er verstarb im Alter von 78 Jahren.

Foto: Telefónica S.A. Die spani­sche Telefónica bezeichnet man im Jargon als "incum­bent". Sie war ursprüng­lich die einzige und staat­liche Tele­fon­gesell­schaft in Spanien, die analog zur Deut­schen Bundes­post zunächst das Monopol über Telefon- und Tele­gra­fen­lei­tungen und Funk­fre­quenzen hatte.

Im Zuge der euro­päi­schen Markt­libe­rali­sie­rung wurde auch die spani­sche Telefónica voll­ständig priva­tisiert und im TK-Markt außerdem private Konkur­renz zuge­lassen. Im Mobil­funk ist die Telefónica-Marke Movi­star in Spanien sehr bekannt. Die aus England stam­mende Marke "o2" wurde in Spanien erst relativ spät auf dem dortigen Markt einge­führt und steht heute für beson­ders güns­tige Ange­bote, im Fest­netz und Mobil­funk.

César Alierta: Jurist mit Börsen-, Banken- und Tabak­erfah­rung

Die nicht einfache wirt­schaft­liche Umstel­lung der Telefónica fand unter César Alierta statt. Alierta war 1945 in Zara­goza geboren worden, wo er später sein Jura­stu­dium an der Univer­sität abschloss und einen MBA (Master of Busi­ness Admi­nis­tra­tion) der Columbia Univer­sity (New York) drauf­setzte.

Dass er später einen der größten welt­weiten Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerne leiten würde, war anfangs noch nicht abzu­sehen. Zunächst fungierte er zwischen 1970 und 1985 als "Gene­ral­direktor Kapi­tal­märkte" bei der Banco Urquijo in Madrid, leitete als Grün­dungs­vor­sit­zender das Finanz­institut "Beta Capital" und wurde dadurch Mitglied im Verwal­tungsrat der Madrider Börse. Im Jahr 1996 wech­selte Alierta auf den Chef­sessel des Zigar­ren­her­stel­lers Taba­calera, der mit der fran­zösi­schen "Seita" zur "Altadis" fusio­nierte.

Vom Telefónica-Verwal­tungsrat zum Chief Execu­tive

Ab 1997 nahm der erfah­rene Manager Alierta einen Sitz im Verwal­tungsrat der Telefónica S.A an und wurde dann 2000 auf den dortigen Chef­sessel gebeten. Als "Execu­tive Chairman der Telefónica S.A." hielt Alierta diese Posi­tion 16 Jahre bis April 2016 inne. Zum Vergleich: Telekom-Chef Tim Höttges ist "erst" seit 10 Jahren im Amt.

Alierta schaffte es, die Telefónica-Gruppe in den Börsen­index "Dow Jones Global Titans 50" in New York aufnehmen zu lassen und navi­gierte den ehema­ligen Staats­kon­zern durch den Umbruch vom regu­lierten in den libe­rali­sierten Markt.

Letzte Woche im Alter von 78 Jahren verstorben

Wie Telefónica mitteilt, ist César Alierta Izuel vor einigen Tagen in seinem Geburtsort Zara­goza (Sara­gossa) im Alter von 78 Jahren verstorben.

Neben seiner leitenden Posi­tion bei Telefónica war Alierta in zahl­rei­chen Verwal­tungs­räten aktiv gewesen, unter anderem beim chine­sischen Mobil­funk­netz­betreiber "China Unicom" und Voll­mit­glied der König­lichen Akademie der Wirt­schafts- und Finanz­wis­sen­schaften Spaniens.

Nachdem Alierta 2016 seinen Vorstand­posten an seinen aktuell im Amt befind­lichen Nach­folger José María Álvarez-Pallete über­geben hatte, war er noch in den "Fundación Telefónica" und der "Fundación ProFuturo" tätig, beides Stif­tungen, die sich für die Förde­rung von Digi­tali­sie­rung und Bildung einsetzen. Für Alierta war "Bildung das wich­tigste Werk­zeug des Wandels für Trans­for­mation und soziale Inte­gra­tion."

Wir haben die aktu­elle Tarif­initia­tive von o2-Telefónica (Deutsch­land) analy­siert.