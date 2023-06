Tele 5: Mit mehr Warner zum Erfolg?

Bereits vor längerer Zeit hat Tele 5 den Besitzer gewech­selt. Nach Herbert Kloiber ist der US-Medi­enkon­zern Warner Bros. Disco­very Herr im Haus. Seit der Über­nahme hat sich viel verän­dert, doch an einem Prinzip will man offenbar fest­halten.

Tele 5 will sich mit US-Content von Warner Bros. profilieren

Tele 5 hat eine bewegte Geschichte und wech­selte seit Grün­dung im Jahr 1988 mehr­fach den Besitzer, zwischen­durch wurde der Spar­ten­sender sogar einge­stellt. Film­rech­tehändler Herbert Kloiber hauchte dem Kanal neues Leben ein, wobei dieser nach der Inte­gra­tion in Leonine nicht mehr zum Port­folio passte. Zu Disco­very hingegen passte der Sender letzt­end­lich gut, denn damit konnte man Werbe­kunden nun auch ein Umfeld mit fiktio­nalen Inhalten anbieten. Mit Warner Bros. im Rücken ist aber wohl noch mehr möglich, glaubt man in München. Mit anderen Worten: Schluss mit Expe­rimenten und voller Fokus auf erfolg­reiche US-Ware. Tatsäch­lich ist Tele 5 damit gegen­über anderen Sender­gruppen im Vorteil.

Konkur­renz setzt auf Strea­ming

Die Situa­tion von Tele 5 ist im deut­schen Medi­enmarkt nahezu einzig­artig. Norma­ler­weise betreiben US-Studios in Deutsch­land keine Free-TV-Sender, wenn man viel­leicht vom Disney Channel absieht. Der Grund ist auch relativ einfach zu erklären, die Studios setzen global auf eigene SVoD-Dienste und haben daher wenig Inter­esse an linearen und werbe­finan­zierten Geschäfts­modellen.

Zwischen Disney und Warner Bros. Disco­very gibt es aller­dings einen wesent­lichen Unter­schied. Der Disney-Channel dient hier­zulande für den Mickey Mouse-Konzern vor allem als "Fenster" zum Strea­ming-Dienst Disney+. Warner Bros. Disco­very hingegen ist mit "Max" noch gar nicht in Deutsch­land vertreten. Dementspre­chend sind Inhalte bei Tele 5 derzeit konkur­renzlos. Zwar ist Warner Bros. Disco­very auch im linearen Pay TV-Geschäft tätig, deren Reich­weite dürfte jedoch im Verglich zu Strea­ming-Diensten wie Disney+ über­schaubar sein.

Was bleibt von Disco­very-Stra­tegie?

Disco­very hat in Deutsch­land lange Zeit vor allem auf den Ausbau seines linearen TV-Geschäfts gesetzt und ist deshalb heute neben RTL und ProSiebenSat.1 die dritte wich­tige Sender­gruppe. Doch mit Blick auf den kombi­nierten Medi­enriesen Warner Bros. Disco­very exis­tiert mitt­ler­weile ein starkes Ungleich­gewicht. Während bei Max im US-Strea­ming Warner-Inhalte domi­nieren, ist es in Deutsch­land mit DMAX, TLC, HGTV sowie Euro­sport vor allem Disco­very-Content.

Dementspre­chend bleibt die Frage, ob Warner Bros. Disco­very speziell für den deut­schen Markt an dieser starken Posi­tio­nie­rung von Disco­very-Produkten fest­halten will und welche Rolle das lineare Fern­sehen für den Konzern über­haupt noch spielt, wenn es auch hier­zulande zu einem Start von "Max" kommt. Zwar ist Deutsch­land derzeit noch ein starker Free-TV-Markt, wie auch Disney bereits fest­gestellt hat - doch auch das ist für die Zukunft nicht in Stein gemei­ßelt.

Bis jetzt scheint die Stra­tegie, auf US-Inhalte von Warner zu setzen, Tele 5 zumin­dest einen Vorsprung zu verschaffen, der für andere Sender­gruppen uner­reichbar scheint. Wie schwierig es ist, an guten Holly­wood-Content zu kommen, musste zum Beispiel ProSiebenSat.1 bereits fest­stellen. Der über lange Jahre etablierte Block­buster am Wochen­ende fiel letzt­end­lich aus und wurde mit Eigen­pro­duk­tionen ersetzt. Deren Quote wiederum war nicht über­zeu­gend.

Disco­very: "Tele 5 ist Indi­vidua­list unter den TV-Sendern"