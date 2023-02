Tele2: GigaMobil-Tarife mit 5G im Vodafone-Netz

Das Unter­nehmen Tele2 war einer der Pioniere beim Call by Call in Deutsch­land (01013). Inzwi­schen kann Tele2 auch 5G-Mobil­funk­tarife im Netz von Voda­fone anbieten.

Das Unter­nehmen Tele2 war einer der Pioniere beim Call by Call in Deutsch­land. Der Werbe­slogan von damals "NullZeh(e)n-DreiZeh(e)n", ist vielen noch in Erin­nerung.

Im Jahre 2020 über­nahm das deut­sche Manage­ment im Rahmen eines Buyouts das Unter­nehmen, das inzwi­schen unter dem Namen Stroth Telecom firmiert und den Marken­namen "Tele2" verwenden darf.

Schwer­punkt Mobil­funk: Jetzt auch 5G

hat jetzt auch GigaMobil-Mobilfunktarife mit 5G

Grafik: Tele2 / Screenshot: teltarif.de Der Schwer­punkt des Ange­botes liegt heute im Mobil­funk. Vermarktet werden Tarife und SIM-Karten in den Netzen von Voda­fone ("D2") und Telefónica (o2). Lange galt ein unge­schrie­benes Gesetz in der Branche, dass neue Tech­nolo­gien wie seiner­zeit LTE (4G) oder 5G nur den Original-Netz­betrei­bern vorbe­halten war. 4G- oder später 5G-Tarife durften - falls über­haupt - nur zu den Original-Kondi­tionen und Preisen verkauft werden.

Tele2 und WEtell mit 5G Ange­boten

Das scheint bei Voda­fone still­schwei­gend geän­dert worden zu sein. Aufge­fallen ist es uns beim nach­hal­tigen Anbieter WEtell, der mit Stroth-Telecom/Tele2 zusam­men­arbeitet. Tele2 selbst bietet unter dem Claim "Klar geht das!" soge­nannte "5G GigaMobil-Mobil­funk­tarife" jeweils mit 5G an. Notwendig ist dazu ein 5G-fähiges Smart­phone, was es längst auch für schma­lere Geld­beutel gibt.

Bei Tele2 startet die 5G-Tarif­familie mit dem "Tele2 GigaMobil XS", der 5 GB monat­liches Daten­volumen enthält und 24,95 Euro kostet. Darin enthalten sind "1 Euro Spende" die wahl­weise an Deutsch­land forstet auf, Deutsch­land summt, Tafel Deutsch­land oder die Orga­nisa­tion SOS Kinder­dorf gehen können.

Tele2 GigaMobil XS

Für den XS-Tarif wird eine einma­lige Bereit­stel­lungs­gebühr von 19,95 Euro berechnet, die Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt 24 Monate. Die 5G-Geschwin­dig­keit im Netz von Voda­fone beträgt je nach lokalem Netz­ausbau "bis zu 500 MBit/s" oder im Upload "bis zu 100 MBit/s. Mit dem "Giga-Depot" kann verblei­bendes Daten­volumen in den nächsten Monat mitge­nommen werden.

Tele­fonate und SMS sind in alle deut­schen Netze (außer Funkruf oder Sonder­ruf­num­mern) im Tarif inklu­sive.

Tele2 GigaMobil S

Wem die 5 GB nicht reichen, kann den "Tele2 GigaMobil S" wählen, der 12 GB-Daten­volumen enthält und 34,95 Euro im Monat kostet (eben­falls inkl. 1 Euro Spende pro Monat). Bereit­stel­lungs­gebühr und Vertrags­lauf­zeit entspre­chen dem XS, auch die 5G-Geschwin­dig­keit im Voda­fone-Netz, das Giga-Depot, sowie die Telefon- und SMS-Flat in alle deut­schen Netze sind gleich.

Tele2 GigaMobil M/L

Wer 25 GB benö­tigt, kann den "Tele2 GigaMobil M" zu 44,95 Euro wählen, und falls das auch nicht reicht, steht noch der "Tele2 GigaMobil L" mit 50 GB Volumen zu 54,95 Euro im Monat zur Verfü­gung, alles weitere wie zuvor beschrieben.

Handy auf Wunsch

Tele2 bietet seinen Kunden auf Wunsch auch ein Handy zum 5G-Vertrag. Zur Auswahl stehen die 5G-fähigen Modelle Fair­phone 4 5G (einmalig 70 Euro plus 25 Euro monat­liche Zuzah­lung) und das Samsung Galaxy A53 5G (einmalig 35 Euro plus 17 Euro monat­lich) zur Verfü­gung, ferner das rein 2G-4G-fähige Modell Gigaset GS5.

Wer seine Rufnummer von einem anderen Anbieter zu Tele2 mitbringt, erhält einmalig 25 Euro als Bonus.

Der von Tele2 betreute Anbieter WEtell hat eben­falls einen 5G-Tarif im Angebot.