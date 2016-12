Tele Columbus advanceTV-Box angeschaut: Neuer Kabel-Receiver

Tele Columbus will die neue TV-Plattform advanceTV am 16. Januar 2017 starten. Um die TV-Plattform und dessen Features nutzen zu können, benötigt der Kunde einen neuen Kabel-Receiver - die advanceTV-Box mit der Bezeichnung TC-4000C. Wir hatten auf einem Event in Berlin die Gelegenheit, die neue advanceTV-Box anzuschauen. Kunden bei Tele Columbus werden die Möglichkeit haben, eine CI+-Karte oder advanceTV-Box auswählen. Die Box wird gegen einen einmaligen Aufpreis erhältlich oder mietbar sein. Die Preise will Tele Columbus erst Mitte Januar bekannt geben.

