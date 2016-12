Tele Columbus stellt advanceTV vor

Tele Columbus hat seine neue TV-Plattform advanceTV samt Kabel-Receiver offiziell vorgestellt. Am 16. Januar 2017 wird advanceTV starten, wie der Anbieter heute mitteilt.

Ronny Verhelst, CEO Tele Columbus Gruppe Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat seine hauseigene TV-Plattform advanceTV offiziell vorgestellt. Zuletzt hatte teltarif.de auf der Anga Com in Köln im Juni 2016 etwas von den Plänen zu advanceTV gehört. Die neue Plattform stellt auf dem Fernseher und mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets Video-on-Demand- und Live-TV-Inhalte zur Verfügung. Am 16. Januar 2017 wird Tele Columbus seine neue TV-Plattform offiziell starten, wie der Kabelnetz­betreiber im Rahmen eines speziellen Pressevents mitgeteilt hat.

Passend zur Multiscreen-fähigen Live-TV- und VoD-Plattform bietet Tele Columbus einen Kabel-Receiver in Form der advanceTV-Box an. Über advancedTV lassen sich nicht nur lineares Fernsehen, sondern auch Videoinhalte aus dem Internet, eigene Aufnahmen, Blockbuster und die Maxdome-Inhalte abrufen. Zudem hat der Nutzer Zugriff auf weitere Smart-TV-Apps.

advanceTV als All-In-One-Lösung

Tele Columbus preist advanceTV durch die zuvor genannten Features als eine All-In-One-Lösung an. Ronny Verhelst, Vorstandsvorsitzender der Tele Columbus Gruppe, meint: "Die neue TV- und Entertainment-Plattform advanceTV unterstreicht unsere Innovationskraft, mit der wir TV-Unterhaltung über Kabelnetze neu definieren. Mit advanceTV ist uns gelungen, was wir uns vorgenommen haben: die Fusion des bislang gänzlich fragmentierten TV- und Videouniversums zu einem neuen Ganzen."

Ausführliche Informationen zur advanceTV Box und der neuen TV-Plattform werden wir Ihnen in den nächsten Tagen liefern. Damit ist Tele Columbus ein weiter Kabelnetzbetreiber, der seinen Kunden eine eigene TV-Plattform samt hauseigener Media-Box (advanceTV Box) anbietet. Ein ähnliches Format ist Beispiele bei Unitymedia mit Horizon TV im Angebot. Horizon-TV-Box haben wir bereits ausprobiert.