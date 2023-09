Unter 100 Euro: Tecno Spark Go (2023) diese Woche bei Aldi

Die Marke Tecno Mobile möchte auch in Europa durch­starten, passend dazu gibt es bald das Spark Go (2023) bei Aldi. Das ab kommenden Donnerstag beim Discounter verfüg­bare Smart­phone ist ein Produkt der abso­luten Einstei­ger­klasse. Inso­fern bietet es sich unter anderem für Spar­füchse und den Nach­wuchs an. Für unter 100 Euro gibt es ein Handy mit 6,6-Zoll-Display, 13-MP-Kamera und 5000-mAh-Akku.

Im euro­päi­schen Foldable-Markt wird Tecno demnächst mit dem Phantom V Flip vertreten sein. Das Konkur­renz­pro­dukt zum Galaxy Z Flip 5 soll bei uns nur 699 Euro kosten.

Lohnt sich das Spark Go (2023) bei Aldi?

So sieht das Spark Go (2023) aus

Tecno Mobile / Aldi Der chine­sische Elek­tronik­kon­zern Trans­sion dürfte in Deutsch­land noch nicht allzu bekannt sein. Aktuell hält die Firma welt­weit aber immerhin einen Smart­phone-Markt­anteil von 9,4 Prozent (Platz fünf). Trans­sion beher­bergt verschie­dene Handy-Marken, darunter itel, Infinix und eben auch Tecno Mobile, häufig schlicht Tecno genannt. Mit dem Spark Go (2023) bietet Aldi Nord ab Donnerstag, dem 28. September 2023, ein Einsteiger-Smart­phone des Herstel­lers an. Für dieses Handy verlangt der Discounter 99,99 Euro. Wie immer ist ein Aldi Talk Starter-Set mit zehn Euro Start­gut­haben im Wert von 9,99 Euro enthalten. Ein fairer Deal?

Das Tecno Mobile Spark Go (2023) gibt es am güns­tigsten bei Jacob. Aller­dings ist es dort mit 97,13 Euro inklu­sive Liefer­pau­schale unwe­sent­lich billiger und es fehlt das Aldi-Talk Starter-Set. Im Vergleich zur Konkur­renz macht das China-Handy eine ordent­liche, aber nicht die beste Figur. Das momentan bei Kauf­land inklu­sive Versand 104,95 Euro kostende Galaxy A04e hat einen etwas schnel­leren Prozessor und einen Tiefen­sensor für die Haupt­kamera. Für das Moto­rola Moto e32s möchte Mind­fac­tory 89,61 Euro haben. Die Liefer­gebühr ist mit einge­rechnet. Das Moto e32s punktet mit einem 90-Hz-Display, schnel­lerer CPU sowie Drei­fach-Kamera samt Phasen­auto­fokus.

Alter­native zum Galaxy Z Flip 5 naht

Das Phantom V Flip

Tecno Mobile Falt­bare Smart­phones im Klapp­handy-Stil werden immer güns­tiger. Samsungs Galaxy Z Flip 5 ist ab 786 Euro, Moto­rolas Razr 40 ab 779 Euro erhält­lich. Aller­dings sind diese Modelle auch schon eine Weile auf dem Markt. Das Tecno Mobile Phantom V Flip wurde kürz­lich offi­ziell vorge­stellt und will den Platz­hir­schen Paroli bieten. Der Hersteller bringt den Falter für eine UVP von 699 Euro in Bälde zu uns. Dabei weiß die Ausstat­tung mit 6,9 Zoll großem 120-Hz-Display, Dual-Kamera (Weit­winkel, Ultra­weit­winkel) und 4000-mAh-Akku zu gefallen. Als Chip­satz findet der ausrei­chend schnelle MediaTek Dimen­sity 8050 Verwen­dung. Android 13 ist vorin­stal­liert.

Diesen Monat zeigte Tecno mit dem Phantom Ulti­mate auch ein Rollable.