Tecno Pova 5 Pro: Nothing-Konkurrent mit RGB-Beleuchtung

Ein guter Indi­kator dafür, dass man eine gelun­gene Tech­nologie entwi­ckelt hat, ist, wenn sie jemand imitiert. Das Pova 5 Pro von Tecno ist augen­schein­lich vom Nothing Phone (2) inspi­riert. Es wird haupt­säch­lich mit seiner rück­sei­tigen Beleuch­tung für Benach­rich­tigungen und andere Anwen­dungen beworben. Aller­dings hat der chine­sische Hersteller mit der RGB-Beleuch­tung eine bunte Lösung ausge­klü­gelt. Weiter­füh­rende Infor­mationen zu diesem Smart­phone gibt es noch nicht. Wer die Licht­effekte nicht benö­tigt, kann zum güns­tigeren Stan­dard­modell Pova 5 greifen. Das Pova 5 Pro mit aktiver Beleuchtung

Pova

Tecno Pova 5 Pro: Aus Glyph wird Arc

Mit dem letzt­jäh­rigen Nothing Phone (1) und dem vor kurzem erschie­nenen Nothing Phone (2) hat ein Hersteller im wahrsten Wort­sinn Licht in die Smart­phone-Welt gebracht. Nach der kleinen Benach­rich­tigungs-LED und dem Always-on-Display ist das Glyph-System eine erfri­schende Methode, um auf Benach­rich­tigungen des Handys aufmerksam zu machen. Das sieht wohl auch Tecno so und hat seinem Pova 5 Pro deshalb eine ähnliche Beleuch­tung spen­diert. Anstatt Glyph nennt sich dieses Arc. Während Nothing ledig­lich weiße LEDs nutzt, deckt Tecno den RGB-Farb­raum ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Spezi­fika­tionen des Tecno Pova 5

Wir wurden durch GSMArena auf ein via Twitter veröf­fent­lichtes Teaser-Video des Pova 5 Pro aufmerksam. Die Effekte machen einen durchaus schi­cken Eindruck und sind im Dunkeln gut erkennbar. Ob sich das Handy abseits der LEDs vom güns­tigeren Schwes­ter­modell Pova 5 abheben wird, bleibt abzu­warten. Details zu Preis, Verfüg­bar­keit und tech­nischer Ausstat­tung hat Tecno noch nicht bekannt gegeben. Zumin­dest Amazon Indien bewirbt das Pova 5 Pro. Das Smart­phone-Duo soll bald vorge­stellt werden.

Hingegen schon sämt­liche tech­nische Daten sind von der Version ohne Beleuch­tung bekannt. Beim Pova 5 findet ein 6,78 Zoll großes IPS-LCD mit 120 Hz und 2460 x 1080 Pixel Verwen­dung. Als Chip­satz kommt der MediaTek Helio G99 zum Einsatz. Der Spei­cher­platz beträgt wahl­weise 128 GB oder 256 GB Flash mit 8 GB RAM. Eine Erwei­ter­bar­keit via microSD-Karte ist nicht gegeben. Die Kamera-Ausstat­tung des Pova 5 ist eher spar­tanisch. Es gibt eine Weit­winkel-Einheit mit 50 MP ohne opti­schen Bild­sta­bili­sator und einen Tiefen­sensor mit 0,8 MP. Groß­zügig bemessen ist der 6000-mAh-Akku. 5G scheint nicht an Bord zu sein.

Das bereits erhält­liche Nothing Phone (2) schnitt in unserem Test gut ab.