Tecno Pova 5 Pro: Rivale des Nothing Phone (2) mit RGB

Vergan­gene Woche hatten wir Ihnen das Tecno Pova 5 Pro als Alter­native zum Nothing Phone (2) ange­kün­digt, jetzt hat der Hersteller das Handy voll­ständig enthüllt. Das High­light ist die rück­sei­tige RGB-Beleuch­tung namens Arc, welche ähnlich wie Nothings Glyph Benach­rich­tigungen und weitere Szena­rien visua­lisieren kann. Im Gegen­satz zum Stan­dard­modell hat das Pova 5 Pro 5G-Funk und einen schnel­leren Grafik­chip an Bord. Die bessere GPU und die ausge­feilten Kühl­körper machen klar, dass die Ziel­gruppe in erster Linie Gamer sind. Das Tecno Pova Pro 5

Tecno Mobile

Es wird bunt: Tecno Pova 5 Pro ist offi­ziell

Das Nothing Phone (1) und Phone (2) kamen bei den Konsu­menten ziem­lich gut an, da ist es nicht verwun­der­lich, dass Wett­bewerber dem Konzept nach­eifern wollen. Kürz­lich hat der chine­sische Hersteller Tecno Mobile sein Pova 5 Pro vorge­stellt. Dieses besitzt an der Rück­seite ähnlich den Nothing-Konkur­renten LED-Elemente. Aller­dings hat das Pova 5 Pro einen großen Vorteil, denn die kleinen Lichter decken den RGB-Farb­raum ab. Phone (1) und Phone (2) können nur Weiß leuchten. Unter anderem zeigt die Beleuch­tung des Tecno-Handys Benach­rich­tigungen, einge­hende Anrufe, eine Warnung bei nied­rigem Akku­stand und Ereig­nisse in Spielen an. Die RGB-Beleuchtung in Aktion

Tecno Mobile Das Display des Pova 5 Pro ist iden­tisch mit jenem des Pova 5. Es gibt eine 6,78 Zoll große IPS-Anzeige mit 120 Hz und Full HD+. Ange­trieben wird das Smart­phone vom SoC MediaTek Dimen­sity 6080. Die bis zu 2,2 GHz taktende Octa-Core-CPU gleicht jener des Stan­dard­modells. Aller­dings gibt es eine merk­lich schnel­lere Grafik­ein­heit in Form der Mali-G57 MC2. An Spei­cher stehen 256 GB Flash und 8 GB RAM zur Verfü­gung. Für Schnapp­schüsse steht eine 50-MP-Kamera an der Rück­seite parat. Zur zweiten Kamera des Pova 5 Pro hat sich Tecno noch nicht geäu­ßert. Wahr­schein­lich ist es derselbe 0,8-MP-Tiefen­sensor wie beim Pova 5.

Weitere Spezi­fika­tionen des Pova 5 Pro

An Konnek­tivität stehen 5G, LTE, WLAN 802.11ac, Blue­tooth 5.1, NFC, GPS, USB Typ C und ein seit­licher Finger­abdruck­sensor zur Verfü­gung. Das Mobil­gerät verfügt über einen 5000 mAh messenden Akku. Dieser lässt sich mit 68W aufladen. Laut Hersteller ist ein komplett leerer Strom­spei­cher in 45 Minuten wieder zu 100 Prozent gefüllt. Inter­essant ist die Bypass-Funk­tion. Das Pova 5 Pro lässt sich auf Wunsch an ein Netz­teil oder eine Power­bank anschließen, ohne dass das Handy geladen wird. Das soll die Abwärme redu­zieren und den Akku schonen.

Infor­mationen zu Preis und Verfüg­bar­keit des Pova 5 Pro hat der Hersteller bislang nicht kommu­niziert. (via GSMArena)

Übri­gens ist die Mutter­firma von Tecno, Trans­sion, auf Rang fünf im Handy-Markt.