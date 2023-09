Phantom Ultimate: Tecno zeigt neues Rollable-Smartphone

Nach den Foldables kommen die Rolla­bles - so sieht es zumin­dest aus, wenn man sich die seit geraumer Zeit exis­tie­renden Konzepte anschaut. So hat Samsung auf der dies­jäh­rigen Display Week im Mai ein Rekord-Rollable gezeigt, das zusam­men­gerollt im Vergleich nur ein Bruch­teil der Größe in ausge­rolltem Zustand ist. Das Moto­rola Rizr - ein Smart­phone mit ausfahr­barem Display - konnten wir uns auf dem dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona anschauen.

Bei diesen Modellen handelt es sich aber um Konzepte, die noch nicht auf den Smart­phone-Markt gespült wurden. Wann solche Modelle tatsäch­lich die Nutzer errei­chen werden, steht noch in den Sternen. Ange­sichts der stei­genden Markt­prä­senz von Foldables erscheint ein Design-Ausbau der Display­kni­cker - oder viel­mehr "Roller" - begrü­ßens­wert. Tecno Phantom Ultimate

Bild: Tecno Mobile via YouTube, Screenshot: teltarif.de Jetzt hat ein weiterer Hersteller ein neues Konzept gezeigt. Dabei handelt es sich auch um ein Rollable, bei dem das Display per Knopf­druck vergrö­ßert und wieder verklei­nert werden kann.

Rollable des Herstel­lers Tecno

Bei dem thema­tisierten Smart­phone-Rollable handelt es sich um ein Konzept-Handy des Herstel­lers Tecno. Dieser hat kürz­lich ein Video über die Platt­form YouTube geteilt, in dem ein Rollable namens "Tecno Phantom Ulti­mate" gezeigt wird. Das Video haben wir Ihnen nach­fol­gend einge­bunden. In der Video­beschrei­bung ist klar und deut­lich von einem Konzept die Rede - es bleibt also nur in den Bildern zu schwelgen und zu hoffen, dass ein solches Konzept-Handy irgend­wann auch einmal veröf­fent­licht wird. Es ist also ein Blick in die mögliche Zukunft.

Zunächst ist das Tecno Phantom Ulti­mate in einem herkömm­lichen Smart­phone-Design zu sehen. Eine Person hält es in der Hand. Das Format sieht auf den ersten Blick hand­lich aus. Auf der Rück­seite sind drei Kamera-Bull­augen zu sehen. Zudem gibt es auf der Rück­seite neben den Kameras ein Display, das neben einer Anima­tion auch Uhrzeit, Datum und Akku­stand anzeigt. Außerdem lässt die gerif­felte Rück­seite auf einen guten Grip schließen.

Auf der Ober­seite befindet sich ein Knopf, über den das Display links­seitig ausge­rollt werden kann. So wächst das Display an und erin­nert an ein Foldable im Buch­format wie das Samsung Galaxy Z Fold 5. Damit dürfte das ausge­rollte Display des Tecno Phantom Ulti­mate auf eine Diago­nale von über 7 Zoll kommen. Per Tippen auf die linke Display­seite wird demons­triert, wie das Display des Tecno Phantom Ulti­mate wieder einge­rollt werden kann.

