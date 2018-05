Technotrend mit DAB+-Digitalradio zurück im Handel

Das Radio P1 von Technotrend Eine weitere CE-Marke kommt zurück: Der Distributionsspezialist Hymes Networks hat zum Jahresbeginn die Nutzungsrechte für die Marke Technotrend erworben. Jetzt bringt das Unternehmen aus Daun in der Vulkaneifel mit dem Radio P1 ein erstes Produkt unter dem Markennamen in den Handel. Bislang war Technotrend eher für Satelliten-Receiver oder USB-Sticks für Satelliten- oder Kabel-TV bekannt.

Kompaktes Radio mit Farbdisplay

Beim Radio P1 handelt es sich um ein portables Radio in kompakter Bauweise. Das Modell empfängt analoges UKW-Radio mit RDS sowie Digitalradio in den Standards DAB und DAB+. Eines der Highlights dieses Gerätes ist das große 2,4 Zoll große Farbdisplay mit einer Diagonale von rund sechs Zentimetern. Hierauf können neben Sendernamen und Radiotext-Informationen auch zum Beispiel Senderlogos oder Albencover in guter Farbqualität dargestellt werden. Das Gehäuse besitzt laut Herstellerangaben eine speziell veredelte Oberfläche im "Rubber-Style" durch eine ganz besondere Haptik.

Erwähnenswert sei ferner die einfache und intuitive Bedienung über große Drehknöpfe und Anschlussmöglichkeiten für Stereo-Kopfhörer und externe Audioquellen (AUX-in) über 3,5 Millimetern-Klinkenanschlüsse. Neben der Nutzung über das mitgelieferte Netzteil wird der Soundgenuss für unterwegs durch die Möglichkeit des Batteriebetriebs über vier AAA-Batterien sichergestellt. Das Technotrend DAB+ P1 ist ab sofort im Fachhandel zum Preis von 89,90 Euro (UVP) erhältlich.

Thomson: Drahtlos-Kopfhörer mit DAB+

Mit dem WHP5407 hat das Elektronikunternehmen Thomson derweil einen Drahtlos-Kopfhörer mit Digitalradio-Empfang vorgestellt. Das Modell wird über eine Basisstation via Stereo-Cinch oder optischem Audio-Kabel mit dem heimischen Sound-System verbunden. Das integrierte Radio mit UKW sowie DAB/DAB+ lässt sich direkt am Kopfhörer betreiben. Die Basis dient dem Kopfhörer zugleich als Halterung und Ladestation und gibt über ein hintergrundbeleuchtetes LC-Display neben dem gewählten Sender auch Radiotext-Informationen aus. Es ist auch möglich das Radiosignal auf die HiFi-Anlage zu übertragen, somit dient das Modell auch als Digitalradio-Adapter zur Aufrüstung von HiFi-Anlagen.

Die Lautstärke wird direkt am Kopfhörer geregelt. Wechselbare NiMH-Akkus im AAA-Format liefern bis zu acht Stunden Musikgenuss. Der Thomson WHP5407 ist für 179 Euro (UVP) im Handel erhältlich.