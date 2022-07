TechniSat: Krisenfestes DAB+-Radio mit Solarpanel

TechniSat hat ein Solar­radio mit DAB+ in den Markt gebracht. Mit dem kleinen, kompakten Radio ist man unab­hängig vom Strom­netz. Ein ideales Modell für Krisen­situa­tionen oder auf Wander­reisen?

Ein Radio, das völlig unab­hängig von Strom und Batte­rien arbeiten kann, hat der Dauner Hersteller TechniSat in den Markt gebracht.

Bis zu zehn Stunden Lauf­zeit

Das TechniRadio Solar

Foto: TechniSat Beim TechniRadio Solar gilt: Je mehr Sonne, desto länger spielt der Lieb­lings­radio­sender. Das Digi­tal­radio verfügt über ein Solar­panel, das den inte­grierten Akku mit Solar­energie auflädt. Einmal voll­ständig geladen, sorgt das Modell laut Angaben des Herstel­lers für bis zu zehn Stunden mobiles Radio via DAB+ oder UKW.

Damit ist das TechniRadio Solar nicht nur ein ideales Modell für unter­wegs, etwa auf längeren Wander­reisen oder Camping ohne Strom­anschluss. Auch als Radio für Krisen­situa­tionen, etwa Strom­aus­fällen nach Unwet­tern wie bei der Flut­kata­strophe im vergan­genen Jahr, eignet sich das Modell sehr gut.

Bei dem Solar­radio steht ein Favo­riten­spei­cher für Lieb­lings­pro­gramme bereit. Je zehn Radio­sta­tionen über DAB+ oder UKW sind spei­cherbar. Ein dimm­bares LCD-Text­dis­play zeigt neben dem Sender­namen auch beglei­tende Infor­mationen an. Radio­hören ist entweder über den inte­grierten Laut­spre­cher (Leis­tung: 3 Watt RMS) oder Kopf­hörer möglich. Steht einmal nicht ausrei­chend Sonnen­licht zur Verfü­gung, lässt sich das Radio auch per USB am Strom­netz aufladen.

Auch bei Extrem­wet­ter­lagen geeignet

Das Modell ist auch für extreme Tempe­raturen geeignet und spielt von minus 20 bis plus 60 Grad Celsius. Ein Extra ist ein Sleep-Timer, dagegen fehlt eine Weck­funk­tion, die für unter­wegs noch nütz­lich gewesen wäre.

Das TechniRadio Solar gibt es bereits ab 35 Euro im Handel.

