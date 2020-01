Drei neue Digitalradios von TechniSat

Zum Jahres­beginn hat das Dauner Unter­nehmen TechniSat gleich drei neue Digi­talra­dios auf den Markt gebracht - zwei portable Radios und ein statio­näres Modell.

Digi­tradio 143 CD: Moderner Tuner/CD-Player im DIN-Format



Mit einer Breite von 435 mm fügt sich das Digi­tradio 143 CD ideal als Baustein in bestehende Musik­anlagen ein. Das Modell ergänzt das HiFi-System mit einer Viel­falt von Radio, Musik- und Strea­ming­funk­tionen, die auf dem 3,2-Zoll-Farb­display visua­lisiert werden. Radio­empfang bietet der Tuner klas­sisch über UKW (mit RDS), über das terres­trische Digi­talradio DAB+ oder per WLAN über Internet. Der inte­grierte CD-Player liest auch MP3-Dateien und entlockt den Daten­trägern "tief­gehende, musi­kali­sche Details".

Darüber hinaus bietet das Digi­tradio 143 CD moderne Strea­ming-Tech­nolo­gien wie Blue­tooth-Audio­strea­ming oder das Musik­strea­ming im Heim­netz­werk, inklu­sive Unter­stüt­zung von Spotify Connect. Per USB oder AUX kann der Nutzer ferner Fest­platten oder weitere Geräte anschließen. Das Kombi aus Tuner und CD-Player gibt es ab sofort für knapp 230 Euro im Handel.

Wasser­geschütztes DAB+-Dusch­radio



Das Digitradio 30 Das Digitradio 30

DAB+-Radio für Kinder mit der Maus

Neu ist auch das Digi­tradio 30. Das Dusch- oder Outdoor­radio besitzt ein wasser­dichtes Gehäuses (IP X5). Dabei haben Nutzer die Wahl, ob sie Radio­programme via UKW empfangen oder via DAB/DAB+ in rausch­freier, digi­taler Qualität. Musik können Nutzer auch direkt vom Smart­phone über Blue­tooth auf das Digi­tradio 30 streamen. Ein inte­grierter Akku garan­tiert dabei bis zu 15 Stunden unun­terbro­chenen Musik­genuss. Das Digi­tradio 30 verfügt ferner über prak­tische Wecker- und Sleep­timer-Funk­tionen. Das Modell verfügt auch über einen prak­tischen Trage­griff für den Einsatz unter­wegs. Das Modell kostet knapp 60 Euro.



Maus-Radio von TechniSat Maus-Radio von TechniSat

Drittes neues Modell ist eines der ersten Digi­talra­dios für Kinder, mit der aus dem Fern­sehen bekannten Maus, dem Elefanten und der Ente. Das "Maus-Radio" basiert auf dem Digi­tradio 1, das zu den belieb­testen Digi­talradio-Modellen von TechniSat gehört. Es wird im eigenen Forschungs- und Entwick­lungs­zentrum in Dresden entwi­ckelt und im TechniSat Produk­tions­werk in Schöneck/Vogt­land gefer­tigt. Erhält­lich wird das Digi­tradio 1 Maus-Edition noch im ersten Quartal 2020 im Fach­handel oder im TechniSat-OnlineShop sein.