Digitalradio von TechniSat mit persönlichem Design

Sein eigenes Radio selbst gestalten, das ist ab sofort erst­mals möglich. "Design Dein Radio" nennt sich der welt­weit erste Online-Radio-Gene­rator. Als gemein­same Entwick­lung der deut­schen Tradi­ti­ons­marke TechniSat mit dem Verein Digi­tal­radio Deutsch­land ermög­licht eine Website die freie, indi­vi­du­elle Gestal­tung von Vorder- und Rück­seite eines DAB+-Radios.

Mit Hilfe einer virtu­ellen Tool-Box erstellen Hörer perso­na­li­sierte Digi­tal­radio-Modelle. Die besten Entwürfe treten in einem Wett­be­werb gegen­ein­ander an und haben die Chance, in einer limi­tierten Auflage produ­ziert zu werden. Die Gewinner erhalten je eines dieser exklu­siven Geräte. Eine Teil­nahme ist jeder­zeit möglich unter meinradio.dabplus.de.

Nicht gene­rell käuf­lich zu erwerben

Individuelles Designradio von TechniSat

Foto: Digitalradio Deutschland Das Desi­gner-Radio basiert auf dem Digi­t­radio 1, das zu den belieb­testen Digi­tal­radio-Modellen von TechniSat gehört. Es wird im eigenen Forschungs- und Entwick­lungs­zentrum in Dresden entwi­ckelt und im TechniSat-Produk­tions­werk in Schöneck/Vogt­land gefer­tigt. Leider ist es aber vorerst nicht möglich, gene­rell die Indi­vi­du­al­an­fer­ti­gung gegen einen Aufpreis zu erwerben. Aller­dings gibt es bereits zahl­reiche Modelle mit verschie­densten Designs des Digi­t­radio 1 im Handel zu erwerben - auch Modelle mit Bran­ding von Lieb­lings­sen­dern.

Premiere mit vier Privat­sen­dern

Die erste Ausgabe des Kreativ-Wett­be­werbs star­tete am 24. August mit einer Lauf­zeit von 14 Tagen. On Air-Partner sind derzeit die Radio­sender Absolut relax, Hitradio Ohr, Radio Cottbus und Schwarz­wald­radio. Die Privat­sender kommu­ni­zieren den Wett­be­werb im eigenen Programm, mit indi­vi­du­ellen Spots und online. Der Verein Digi­tal­radio Deutsch­land unter­stützt bei der Bewer­bung durch eigene Social-Media-Kanäle.

