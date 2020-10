Neues Internet-DAB+-Kombiradio von TechniSat

Das TechniRadio 6 IR

Foto: TechniSat Mit dem Tech­niradio 6 IR präsen­tiert der Dauner Hersteller TechniSat ein kompaktes und preis­güns­tiges Digi­tal­radio. Das Gerät empfängt nicht nur verfüg­bare UKW-Sender (mit RDS), sondern auch digi­tales Radio über DAB und DAB+ sowie mehr als 20 000 Inter­net­radio-Stationen via WLAN. Der terres­tri­sche Radio­emp­fang erfolgt über eine einge­baute Tele­skop-Antenne.

Farb­dis­play und Blue­tooth-Funk­tion

Das TechniRadio 6 IR

Foto: TechniSat Dabei werden Infor­mationen zu den Sendern und zum Programm, beispiels­weise Slide Shows, Album Cover und vieles anderes auf dem großen Farb­dis­play (2,4 Zoll) darge­stellt. Das Display ist dimmbar und lässt sich somit auf die jewei­ligen Licht­ver­hält­nisse anpassen. An Sender­spei­chern sind je 20 für UKW, 20 für DAB/DAB+ und 20 für Inter­net­radio vorhanden. Das Mono-Radio verfügt über einen einge­bauten Laut­spre­cher (Leis­tung: 3 Watt RMS).

Das Modell dient zudem als Blue­tooth-Laut­spre­cher zum Strea­ming von Musik via Smart­phone oder Tablet. Eine Uhr- und Datums­anzeige sowie eine Snooze- und Sleep-Funk­tion sowie ein Weck­timer runden die Features des einfa­chen und kompakten Geräts (Maße: 17,5 mal 11 mal 7,5 cm, Gewicht: 420 Gramm), das sich auch perfekt für Reisen eignet, ab.

Akku­betrieb möglich

Ein Einsatz des Gerätes ist nicht nur stationär, sondern auch unter­wegs möglich dank eines Batte­rie­fachs, in welches Nutzer einen optional erhält­lichen, wieder­auf­lad­baren Akku (BL5-C) einlegen können. Für unge­störten Musik­genuss in Stereo-Qualität ist auch ein Kopf­hörer-Ausgang vorhanden. Die Bedie­nung erfolgt wahl­weise direkt am Gerät oder drahtlos per Smart­phone über die "Connect"-App.

Das Tech­niradio 6 IR gibt es in den Farben Weiß und Schwarz online und im Fach­handel. Es kostet rund 70 Euro und ist ab sofort verfügbar.