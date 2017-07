Technik der Zukunft: Diese Trends lassen auf sich warten

Immer wieder stellen Unternehmen Technik vor, die unser Leben in naher Zukunft erleichtern soll. Doch einige Produkte schaffen es nie aus der Projektphase heraus. Wir zeigen Technik der Zukunft, auf die wir bislang noch warten in Bildern.

So spannend ein Projekt auch klingt, manchmal schafft es das fertige Produkt nie auf den Massenmarkt. Entweder kommt es erst gar nicht zur Fertigstellung, oder es werden nur kleinere Mengen im Rahmen eines Versuchs in ausgewählten Märkten verkauft. Immer wieder lesen wir von den neuesten Techniken, die uns in Zukunft unser Leben erleichtern sollen. Auf die meisten Produkte warten wir noch heute. In den folgenden Bildern zeigen wir ausgewählte Technik-Trends, die zum Teil vor Jahren vorgestellt wurden, auf die wir heute aber immer noch warten.

Durch die Bilderstrecke geht es mit einem Klick auf das jeweilige Bild.