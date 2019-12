VoLTE: Keine Garantie, dass es irgendwann dauerhaft geht

Unser Kurz­test zum Thema "VoLTE oder nicht" bei den neuen Modellen Nokia 6.2 und 7.2 hat viel Reso­nanz ausge­löst.

Die deut­sche Pres­sestelle des Herstel­lers HMD Global (Marke Nokia) teilte uns auf Anfrage dazu mit:

"Wir arbeiten mit den Mobil­funk­anbie­tern zusammen, um zeitnah VoLTE/VoWiFi für möglichst viele unserer Produkte akti­vieren zu können. Genaue Zeit­angaben sind leider nicht möglich."

Nokia 7.2 mit VoLTE im Netz von Voda­fone?

Kann mein Gerät VoLTE oder nicht? Wird es dauerhaft VoLTE können oder verschwindet das wieder? Die Lage ist unbefriedigend. Ein Leser berich­tete uns, dass es offenbar möglich sei, das Nokia 7.2 mit einer für VoLTE frei­geschal­teten SIM-Karte von Voda­fone (D2) zu nutzen. Wir konnten das noch nicht nach­voll­ziehen und liefern das Ergebnis nach.

Auch die Hersteller sind verun­sichert

Ein anderer Leser hatte die für ihre Senioren-Tele­fone bekannte Firma Emporia ange­schrieben und erhielt von dort eine aufschluss­reiche Antwort:

"VoLTE-Einstel­lungen und -Voraus­setzungen sind bisher jeden­falls betrei­berspe­zifisch, da es nur eine sehr lose Verein­heit­lichung und viele Unter­schiede bei der Umset­zung gibt.

Das bedeutet, dass eine Anpas­sung an die VoLTE-Voraus­setzungen eines Betrei­bers nicht auto­matisch die Verwend­barkeit in VoLTE-Netzen anderer Betreiber zur Folge hat und eine solche in der Praxis sogar ausschließen und die Nutzung in anderen Netzen gene­rell erschweren kann.

Aus diesem Grund führen wir eine Anpas­sung an VoLTE für bestimmte (Netz-)Betreiber bisher nur durch, wenn diese von einem Betreiber für die Verwen­dung in diesen (Netzen) gekauft werden und auch nur für die dorthin (an diesen Netz­betreiber) verkauften Geräte.

Operator verstehen diese im Fluss befind­liche Regu­lierungs­situa­tion sehr gut und führen daher eine eigene VoLTE-Frei­gabe für das eigene Netz bei Tele­fonen durch, die sie mit entspre­chenden Tarifen selbst in Umlauf bringen wollen.

Bisher hat es keine solche Anfrage für den Ankauf unserer Geräte durch T-Mobile für diesen Zweck und daher auch kein spezi­fisches Approval gegeben. Auch von anderen Betrei­bern in Deutsch­land gibt es solche Anfragen bisher nicht. Aufgrund der genannten Situa­tion geht es zumeist norma­lerweise ohne provi­derspe­zifi­sche Ände­rungen nicht.

Aufgrund der Bestim­mungen des Fern­absatz­gesetzes (oder deren Nach­folge­bestim­mungen) haben Sie in Deutsch­land/Öster­reich eine Vier­zehn-Tages-Frist zum Rück­tritt vom Kauf ohne Angabe von Gründen. Bei einer Bestel­lung über einen Online­händler wie z.B. Amazon haben Sie also die Möglich­keit zur Rück­gabe des Tele­fons auf alle Fälle. Sie haben somit ausrei­chend Zeit zum Testen.

Auch wenn volle Funk­tiona­lität nicht auszu­schließen ist, können wir keine Garantie dafür geben oder gewähr­leisten, dass diese bestehen bleibt."

Bundes­netz­agentur sieht keinen Grund, einzu­greifen

Der Leser leitete diese Antwort umge­hend an den Verbrau­cher­service der Bundes­netz­agentur weiter. Die Antwort ist eben­falls ernüch­ternd:

"Nach der Geset­zeslage in Deutsch­land müssen Mobil­funk­netz­betreiber ihre Netze und Dienste nicht so einrichten, dass sie mit jedem belie­bigen Mobil­funk­gerät genutzt werden können.

Sie müssen ledig­lich nach § 41c des Tele­kommu­nika­tions­gesetzes Schnitt­stel­lenbe­schrei­bungen für ihre Tele­kommu­nika­tions­netze veröf­fent­lichen, die es Gerä­teher­stel­lern ermög­lichen, hierfür geeig­nete Endge­räte zu fertigen. Dieser Verpflich­tung ist die Telekom Deutsch­land GmbH nach­gekommen.

Der Netz­betreiber wie auch der Hersteller eines Mobil­funk­gerätes haben einen Spiel­raum in der Imple­mentie­rung der einzelnen Dienste. Die 3GPP-Spezi­fika­tionen lassen in der Regel Optionen für die Imple­mentie­rung von Diensten zu. Diese Optionen kann jeder Netz­betreiber frei in seinem Netz wählen. Aus diesem Grund führen Netz­betreiber mit Ihren ausge­wählten Mobil­funk­geräten Inter­opera­bili­täts­tests durch und zerti­fizieren diese für Ihr Netz und bieten diese Geräte dann in ihren eigenen Geschäften an.

Diese Praxis steht auch nicht im Wider­spruch zur Endge­räte­wahl­frei­heit nach § 41b Abs. 1 des Tele­kommu­nika­tions­gesetzes, weil sie nicht bedeutet, dass nur vom Netz­betreiber erwor­bene Endge­räte genutzt werden können, denn es stünde Dritten frei, entspre­chende Geräte nach den veröf­fent­lichten Schnitt­stel­lenbe­schrei­bungen anzu­bieten. Die Ausfüh­rungen von Emporia sind inso­fern zutref­fend."

Ein Fazit: Absolut unbe­frie­digend

Der Mobil­funk­kunde bewegt sich derzeit in einem Minen­feld. Die Abschal­tung von 3G ist beschlos­sene Sache, die Abschal­tung von 2G wird früher oder später folgen. Es bleibt dann auf lange Zeit nur 4G, besser bekannt als LTE, übrig.

Sprach­tele­fonie über 4G bleibt aber trotz VoLTE ein riskantes Aben­teuer, da niemand genau sagen kann, welche Geräte mit VoLTE in welchem Netz funk­tionieren oder nicht. Alleine schon inter­national Roaming, eines der Erfolgs­faktoren für GSM, funk­tioniert mit VoLTE derzeit so gut wie nirgendwo.

Nicht nur das: Es wäre denkbar, dass ein Update beim Netz­betreiber bestimmte Hersteller bei VoLTE aus dem Netz wieder "raus­wirft". Der Kunde wird also indi­rekt gezwungen, sich sein Gerät beim Netz­betreiber direkt zu kaufen und zu hoffen, dass damit alles gut geht.

Der Kunde wäre sonst gezwungen, einen sepa­raten Dritt­anbieter (Over The Top = OTT) für Sprach-Tele­fondienste zu buchen und an diesen ggfs. Gebühren zu bezahlen. Wie zuver­lässig dieser Dritt-Anbieter ist und ob er aus allen Netzen erreichbar ist (z.B. sipgate Satel­lite) oder nur für die Anwender der glei­chen App des glei­chen App-Anbie­ters (z.B. WhatsApp), wird eben­falls nicht gere­gelt.

Selbst beim aktuell gehypten 5G gibt es im Moment noch keinen klar defi­nierten Voice-over-5G-Stan­dard. Der sollte, könnte, müsste später noch kommen. Irgend­wann.

Dieser Status ist mehr als unbe­frie­digend.

