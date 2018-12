teltarif.de-Talk: Das sind die Technik-Trends 2019

Für den heutigen Podcast von teltarif.de haben wir uns wieder einmal Michael Fuhr ins Studio geholt. Dabei spre­chen wir über die Technik-Trends, die wir für das kommende Jahr erwarten. Dabei geht es um Smart­phones genauso wie um Smart Speaker, Radio, Fern­sehen und vieles mehr.

Darüber spre­chen wir heute

Technik-Trends im neuen Jahr Smart­phones haben in den vergan­genen Jahren immer größere Displays bekommen. Setzt sich dieser Trend auch 2019 fort? Wie sieht es mit der Akku­lauf­zeit aus? Schließ­lich ist diese bei vielen Geräten noch nicht zufrie­den­stel­lend. Aber auch Sprachas­sis­tenten sind ein wich­tiges Thema, schließ­lich stehen auf diesem Weg immer mehr Funk­tionen zur Verfü­gung.

Radio und Fern­sehen sind weitere Trends. Im Hörfunk­be­reich boomen weiterhin DAB+ und Inter­net­radio. So wird es weitere Geräte - auch in Kombi­na­tion mit Multi­room-Systemen - geben. Was aber tut sich bei TV-Geräten in einem Jahr ohne Fußball-Welt­meis­ter­schaft oder -Euro­pa­meis­ter­schaft? Schließ­lich werden solche Groß­ereig­nisse von den TV-Herstel­lern oft genutzt, um neue Inno­va­tionen in den Markt zu bringen.

Könnten Displays ohne Tuner als TV-Ersatz inter­es­sant sein, wenn ohnehin Chro­me­cast, Fire TV oder ein Sat-Receiver ange­schlossen wird oder der Kabel­netz­be­treiber eine Set-Top-Box bereit­stellt, die Smart-TV-Features mit sich bringt? Auch das ist ein Thema in unserem neuen Podcast, der ab sofort zum kosten­losen Down­load bereit­steht.

