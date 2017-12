Technik, die vom Aussterben bedroht ist

Früher waren Telefonzellen an jeder Ecke zu finden und in den Rucksäcken der Kinder schrien Tamagochis um Aufmerk­sam­keit. Doch welche aktuelle Technik könnte morgen schon zum alten Eisen gehören? Wir werfen einen Blick in die Glaskugel.

Wir leben in einem digitalen Zeitalter. In den vergangenen Jahren hat sich der Umgang mit Technik stark verändert. Früher waren Telefonzellen an jeder Ecke zu finden und in den Rucksäcken der Kinder schrien Tamagochis um Aufmerksamkeit. Und es verwundert nicht, dass die Generation der 70er und 80er Jahre mit Elektronik groß geworden ist, die den in den ausgehenden 90er Jahren Geborenen nur Kopfschütteln bereitet. Doch was ist eigentlich mit Technik, die wir heute noch benutzen? Könnte diese morgen schon der Vergangenheit angehören? Wir werfen einen Blick in die Glaskugel und nennen potenziell vom Aussterben bedrohte Kandidaten - auch wenn unsere Auswahl natürlich mit einem gewissen Augen­zwinkern betrachtet werden sollte.

