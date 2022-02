Telekom und Ericsson: Das Netz im Netz

Tech­nisch inter­essierte Leser fragen sich schon länger, wann die Telekom "endlich" die 5G-SA-Tech­nologie in ihrem Netz einführt.

Die Antwort ist zwei­schneidig: 5G-SA gibt es bereits im Netz der Telekom, überall da, wo das Band n78 (3,6 GHz) verwendet wird. Künftig sollen auch 700 MHz dafür genutzt werden.

Aber: 5G-SA gibt es derzeit nur für Geschäfts­kunden und in spezi­ellen Campus-Netzen, die in Deutsch­land zwischen 3,7 und 3,8 GHz funken dürfen, von der Außen­welt des Mobil­funks aber abge­schottet sind.

Hoff­nungen auf Network Slicing

Ein Netz im Netz kann per Software weltweit geschaltet werden, mit garantierter Qualität.

Grafik: Deutsche Telekom Viel verspre­chen sich die Netz­betreiber vom Network Slicing, also von Netzen im Netz, die selbst dann frei von Störungen bleiben sollen, wenn auf dem Nachbar-Slice "die Hölle los" sein sollte, z.B. in einem Fußball­sta­dion oder bei einem Rock­kon­zert.

Der Netz­werk­aus­rüster Ericsson hat nun mit der Deut­schen Telekom "globales 5G Network Slicing mit garan­tierter Service-Qualität" vorge­stellt.

Netz­über­grei­fende Netz­qua­lität

Dabei wollen Telekom und Ericsson eine "garan­tierte Service-Qualität für latenz­kri­tische Anwen­dungen über inter­natio­nale Daten­ver­bin­dungen" garan­tieren. Das funk­tio­niert über ein SD-WAN (Soft­ware Defined Wide Area Network). Weitere Zauber­for­meln sind Radio Resource Parti­tio­ning (RRP) und Service­qua­lität (QoS).

Prak­tische Mach­bar­keits­studie

In einer Mach­bar­keits­studie wurde 5G Ende-zu-Ende Network-Slicing mit einer garan­tierten Service-Qualität (QoS) über Länder­grenzen hinweg umge­setzt. Die beiden Unter­nehmen konnten eine inter­natio­nale Daten­ver­bin­dung für latenz­kri­tische Anwen­dungen herstellen.

Das sei eine "Welt­neu­heit". Es komme eine sehr flexible und zentral verwal­tete, inter­natio­nale Daten­ver­bin­dung für latenz­kri­tische Anwen­dungen zum Einsatz. Das inter­essiert beson­ders globale Unter­nehmen von Vorteil, die latenz­kri­tische Anwen­dungen an unter­schied­lichen, inter­natio­nalen Stand­orten betreiben.

Neue Geschäfts­modelle

5G Network Slicing soll das neue Geschäfts­modell für Anwen­dungen in der Indus­trie werden. Damit sollen spezi­fische Netz-Ressourcen und unter­schied­licher Service-Para­meter über Länder­grenzen hinweg flexibel zuge­teilt werden. Sprich, wenn der Tech­niker in Düssel­dorf einen Knopf drückt, soll die Maschine in Buenos Aires sofort anlaufen und möglichst in Echt­zeit auf die Befehle reagieren ("Auf - ab" , "links - rechts" etc.).

Die Technik könnte Grund­lage für neue inno­vative und latenz­kri­tische Anwen­dungen sein, zum Beispiel aus den Berei­chen Rund­funk, Logistik oder Fahr­zeug-Tele­matik.

Quali­täts­gesi­cherte Daten­ver­bin­dung

In der Mach­bar­keits­studie wurde zum Beispiel die quali­täts­gesi­cherte Daten­ver­bin­dung zwischen Deutsch­land und Polen herge­stellt. Der 5G-Slicing-Aufbau basierte auf einer 5G-Stan­dalone (5G-SA) Funk- und Kern­netz­infra­struktur von Ericsson und einer kommer­ziellen SD-WAN-Lösung der Deut­schen Telekom.

Die SD-WAN-Lösung wird von einem "Ericsson-Orchestrator" verwaltet, der über offene Schnitt­stellen, soge­nannte APIs (Appli­cation Program Inter­faces), in ein Kunden­portal der Deut­schen Telekom inte­griert wurde. Die Kombi­nation von 5G-Slicing und SD-WAN-Tech­nologie ermög­licht eine flexible Verbin­dungs­her­stel­lung und -steue­rung. Die lokale Über­gabe des Daten­ver­kehrs an den Anwen­dungs­server ermög­licht nied­rige Latenz­zeiten.

Radio Resource Parti­tio­ning (RRP) für verbes­sertes RAN-Slicing

Unter­schied­liche Nutzer benö­tigen unter­schied­liche Service-Para­meter für ihre Anwen­dungen. Durch Ende-zu-Ende Network-Slicing in Kombi­nation mit SD-WAN können zum einen die Service-Ansprüche der Kunden erfüllt werden, und zum anderen lassen sich die Netz-Ressourcen flexibel und effi­zient nutzen.

In der Mach­bar­keits­studie wurde auch die Fähig­keit der Radio Resource Parti­tio­ning (RRP)-Funk­tion für RAN-Slicing über­prüft. Hierbei werden Funk-Ressourcen in Parti­tionen aufge­teilt und dyna­misch pro Netz­werks­lice zuge­ordnet. Dadurch wird eine effi­ziente Abgren­zung, aber auch gemein­same Nutzung von Funk-Ressourcen zwischen Netz­werks­lices ermög­licht.

Jeder Netz­werks­lice bekommt bestimmte Funk-Ressourcen zuge­teilt, die jeweils bestimmten Mindest­anfor­derung genügt. Unge­nutzte Kapa­zität kann gleich­zeitig anderen Netz­werks­lices dyna­misch zur Verfü­gung gestellt werden. Das maxi­miert die Gesamt­kapa­zität des Systems. Mit dieser Tech­nologie können hoch­wer­tige Dienste mit einer garan­tierten Service-Qualität bereit­gestellt und gleich­zei­tige wert­volle Frequenzen effi­zient genutzt werden.

Man kann sich das wie einen Güterzug der Eisen­bahn vorstellen, der aus lauter offenen Güter­wägen besteht. Die Soft­ware weiß, wer gerade wie viele Wägen braucht und weist die Wägen dem Nutzer zu. Sind noch leere Wägen übrig, bekommt die derje­nige, der sie gerade braucht, mehr davon. Braucht der sie nicht mehr, bekommt sie jemand anders. Im Gegen­satz zur Wirk­lich­keit müssen keine Wägen umran­giert oder umge­hängt werden (also Baugruppen getauscht oder einge­baut oder umge­baut werden), sondern das passiert alles im laufenden Betrieb per Soft­ware, quasi auf Knopf­druck.

Netz­über­grei­fende Qualität

Die Mach­bar­keits­studie zeigt, dass durch die Kombi­nation von 5G-Netz-Slicing mit SD-WAN eine Ende-zu-Ende Dienst­qua­lität auch in einem inter­natio­nalen Szenario sicher­gestellt werden kann, wo unter­schied­liche Netz­betreiber betei­ligt sind.

Die Daten­ver­bin­dung kann flexibel und auto­mati­siert bereit­gestellt und gesteuert werden. Dazu gibt es nied­rige Latenz­zeiten und eine garan­tierte Verbin­dungs­qua­lität. Alle Betei­ligten benutzen die glei­chen Funk­sender bzw. einen Teil davon, wissen aber, dass sie zu jeder Zeit eine Verbin­dung bekommen können.

Für welt­weit aktive Unter­nehmen können dadurch welt­weit einheit­lichen Dienste und Ange­bote bereit gestellt werden. Ein Netz­betreiber kann dabei mit lokalen Part­nern zusam­men­arbeiten, die sich vor Ort auskennen.

Maßge­schnei­derte Ange­bote

Alex Jinsung Choi, Senior Vice President Research and Technology Innovation, Deutsche Telekom

Foto: Deutsche Telekom Alex Choi, bei der Deut­schen Telekom für Tech­nologie Stra­tegie und Erneue­rung zuständig, erklärt, was das für ihn bedeutet: "Network Slicing ist eine wich­tige Voraus­set­zung für 5G, um maßge­schnei­derte Daten­anbin­dungen für Unter­nehmen bereit­zustellen. Das ermög­licht die flexible Kombi­nation von 5G-Slicing mit SD-WAN in einem inter­natio­nalen Setup. So können wir den wach­senden Bedarf von Unter­nehmen an einer Daten­ver­bin­dung mit garan­tierter Service­qua­lität über Länder­grenzen hinweg erfüllen."

Erik Ekudden, Senior Vice President, CTO und Head of Group Function Technology, Ericsson Networks

Foto: Ericsson / per@myrehed.com Erik Ekudden, Technik Chef bei Ericsson, erklärt: "Die intel­ligente und flexible Kombi­nation verschie­dener Tech­nolo­gien über Länder­grenzen hinweg, ist ein weiterer Beweis dafür, wie viel­ver­spre­chend ein globales 5G-Ökosystem sein kann. Auf diesem Weg werden wir den neuen Anfor­derungen global agie­render Unter­nehmen gerecht."

Wer ist Ericsson?

Das Unter­nehmen Ericsson sieht sich als "Welt­markt­führer auf dem Gebiet der Kommu­nika­tions­tech­nologie und -dienst­leis­tungen" und hat seine Zentrale in Stock­holm, Schweden. Das Kern­geschäft ist das Ausrüsten von Mobil­funk­netzen mit Technik und der dafür notwen­digen Soft­ware. Auf Wunsch kann Ericsson auch im Auftrag des jewei­ligen örtli­chen Netz­anbie­ters das Netz betreiben und verwalten.

Ericsson wurde 1876 von L.M. Ericsson in Schweden gegründet. Heute arbeiten dort etwa 101.000 Mitar­beiter welt­weit und belie­fern Kunden in 180 Ländern. Der Netto­umsatz betrug 2021 etwa 21,8 Milli­arden Euro (232,3 Milli­arden SEK).

Aktuell hält Ericsson 170 kommer­zielle Verein­barungen und Verträge mit Mobil­funk­netz­betrei­bern welt­weit. Darüber hinaus ist Ericsson an einem Groß­teil aller kommer­ziell laufenden 5G-Livenetze betei­ligt. Zu den 109 durch Ericsson unter­stützten 5G-Livenetzen welt­weit zählen unter anderem auch Netze in Deutsch­land und der Schweiz.

In Deutsch­land beschäf­tigt Ericsson rund 2700 Mitar­beiter an 12 Stand­orten – darunter rund 1000 Mitar­bei­terinnen und Mitar­beiter im Bereich Forschung und Entwick­lung (F&E). Der Haupt­sitz ist Düssel­dorf.

