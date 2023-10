TV als Monitor: TCL optimiert Smart-TVs für Gamer

TCL will der Gaming-Commu­nity inno­vati­vere Bild­schirme und Spiel­mög­lich­keiten anbieten. Zu diesem Zweck hat TCL auch Smart-TVs fürs Gaming opti­miert.

Das Elek­tronik­unter­nehmen TCL Corpo­ration will den Begriff der Unter­hal­tung neu denken, indem es der Gaming-Commu­nity inno­vati­vere Bild­schirme und Spiel­mög­lich­keiten anbietet. Damit soll laut eigenen Angaben das Spiel­erlebnis verbes­sert werden. Zu diesem Zweck hat TCL auch Smart-TVs fürs Gaming opti­miert.

Video­spiele wesent­licher Bestand­teil der modernen Unter­hal­tung

TCL-TV speziell für Gamer

Foto: TCL Speziell für die Commu­nity opti­mierte TV-Modelle sind somit nicht nur für den Fern­seh­abend geeignet. Von dunklen Schatten und hellen Refle­xionen bis hin zu satten Farben und schnellen Reak­tions­zeiten soll laut dem Unter­nehmen auch ein spezi­elles Gaming-Erlebnis auf "bemer­kens­wertem Leis­tungs­niveau" geboten werden.

Video­spiele seien ein wesent­licher Bestand­teil der modernen Unter­hal­tung geworden, mit einer Viel­zahl von Spie­lern, die alle eigene Vorlieben und Anfor­derungen haben. Um diese Bedürf­nisse besser zu verstehen, hat TCL Kunden befragt, was ihnen bei der Ausstat­tung der Fern­seh­geräte am wich­tigsten ist.

Diese Funk­tionen für Gamer besitzen TCL-Fern­seher

So konnte TCL eine Reihe von Funk­tionen in seine Smart-TV inte­grieren, die für Gamer uner­läss­lich sind. Insbe­son­dere Modelle mit der Funk­tion "Gaming Mode" (Game Master oder Game Master Pro) haben in der Regel eine geringe Input-Lag: Sie redu­ziert die Verzö­gerung zwischen dem Drücken einer Taste auf dem Controller und der Anzeige der entspre­chenden Aktion auf dem Bild­schirm. Dies könne das Spiel­erlebnis erheb­lich verbes­sern, speziell bei tempo­rei­chen Spielen.

Die meisten TCL-Fern­seher seien jetzt zudem mit nativen 144 Hz oder sogar 240 Hz in Full HD ausge­stattet. Dies sorge für flüs­sigere Bewe­gungen und ein reak­tions­schnel­leres Game­play. Dies ist vor allem bei Genres wie Ego-Shoo­tern und Renn­spielen von Vorteil. Die Modelle böten zudem eine 4K-Auflö­sung, die eine scharfe und detail­lierte Darstel­lung ermög­licht. Bei Spielen könne dies zu einem realis­tischeren und visuell anspre­chen­deren Erlebnis führen.

TCL-Fern­seher seien zudem mit High Dynamic Range (HDR)-Unter­stüt­zung wie Dolby Vision oder HDR10 ausge­stattet. HDR verbes­sert den Kontrast, die Farb­genau­igkeit und die Hellig­keit von Spielen und lässt sie leben­diger und realis­tischer aussehen. Dolby Vision sorge zusätz­lich für leben­dige Bild­qua­lität.

Die Modelle verfügten zudem über einen spezi­ellen Spiele­modus und der Funk­tion ALLM, der den Fern­seher auto­matisch in einen Modus mit nied­riger Latenz schaltet, wenn er eine ange­schlos­sene Spiel­kon­sole erkennt. Dadurch wird sicher­gestellt, dass Nutzer die beste Leis­tung erhalten, ohne die Einstel­lungen manuell anpassen zu müssen.

Diese TCL-Smart-TVs wurden für Gamer opti­miert

Als Beispiele an spezi­ellen, für die Gaming-Commu­nity geeig­neten Smart-TVs nennt TCL den QLED 4K-TV 55QLED870, den 65MQLED87, den QD-Mini-LED-Fern­seher 98XMQLED98, den 55MQLED80 oder den 85MQLED98. Man sollte aller­dings fairer­weise erwähnen, dass neben TCL auch viele weitere Smart-TV-Hersteller ihre Modelle für Gaming opti­miert haben. 4k, HDR oder Dolby Vision sind zudem bei den meisten Geräten heute Stan­dard.

Beim Marken-Discounter Netto gibt es aktuell als "Online-Kracher" ein Smart-TV der Marke Tele­funken.