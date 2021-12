TCL Fold and Slide: Smartphone lässt sich falten und rollen

Nach den Fold­ables steht mit den Rolla­bles ein neues Smart­phone-Format vor der Tür, TCL vereint in einem funk­tio­nie­renden Prototyp beide Tech­nolo­gien. Bereits im April zeigte das Unter­nehmen ein Render­video von einem Handy, das sich sowohl falten, als auch aufrollen lässt.

Dass das Produkt in die Tat umsetzbar ist, wurde jetzt inner­halb der Veran­stal­tung DTC 2021 bewiesen. Der Anwender kann sich bei diesem Mobil­gerät entscheiden, ob er ein Smart­phone, ein kleines Tablet oder ein großes Tablet mit 10 Zoll möchte.

3-in-1: TCL reali­siert Foldable-Rollable-Hybrid

Ein Handy, drei Displaygrößen

Bild: TCL Dieses Jahr gab es mit dem Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, dem Galaxy Z Flip 3 5G, dem Xiaomi Mi Mix Fold und dem Huawei Mate X2 neue Falter für den Endkun­den­markt. Erwei­terte Konzepte dieser Ansätze könnten uns schon 2022 erwarten.

Wir stießen bei Android Autho­rity auf ein YouTube-Video des Kanals Fold Universe. Der Clip stammt von der kürz­lich in China statt­gefun­denen DTC 2021 (Direct to Comsumer). TCL hatte dort einen als „Fold and Slide“ oder „Fold and Roll“ titu­lierten Smart­phone-Proto­typen ausge­stellt.

Wie die Bezeich­nung bereits vermuten lässt, handelt es sich um ein beson­ders flexi­bles Handy. Dessen 10-Zoll-Display ist nicht nur gefaltet, sondern schmiegt sich dank Roll­mecha­nismus zusätz­lich um die Front. Somit ergibt sich ein nach innen falt­bares Smart­phone ähnlich dem Galaxy Z Fold 3 5G, das aber keinen Außen­bild­schirm benö­tigt. Geschlossen und aufge­klappt ähnelt es stark Samsungs Foldable.

Es dürfte auch hier eine Anzeige im Bereich von 6 Zoll (außen) sowie 7 bis 8 Zoll (innen) Verwen­dung finden. Voll­ständig ausge­fahren erhält der User ein 10-Zoll-Tablet.

Noch einige Hürden bis zur Markt­reife

Das veran­schau­lichte Falt-Handy mutet durchaus futu­ris­tisch an. Die Aufma­chung an sich wirkt erstaun­lich fort­geschritten. Aller­dings arbeitet der Roll­mecha­nismus noch ziem­lich träge. Ferner ist es bei den immer noch recht empfind­lichen bieg­samen Displays frag­lich, ob ein Teil von jenen stets unge­schützt außen sein sollte.

Die Komple­xität beider Mecha­niken wirft zudem Fragen in puncto Lang­lebig­keit auf. Ein moto­risierter Roll­mecha­nismus dürfte ein weiterer Schwach­punkt ergän­zend zum Falt-Schar­nier darstellen.

Ob TCL nächstes Jahr ein falt­bares Smart­phone bringt, bleibt abzu­warten, auf jeden Fall bringen Huawei und Oppo neue Fold­ables.