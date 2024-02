TCL 505: Einsteiger-Handy mit 90 Hz und NxtVision-Display

Das TCL 505 erwei­tert die Smart­phone-Einstei­ger­klasse des Herstel­lers um ein Modell mit neuar­tigem NxtVision-Display. Die Anzeige soll Refle­xionen deut­lich redu­zieren. Mit 6,75 Zoll ist der IPS-Bild­schirm groß­zügig dimen­sio­niert. Üppig fällt auch die 5010 mAh beher­ber­gende Batterie aus. In puncto Kamera kann sich das Budget-Handy durch eine 50-Mega­pixel-Weit­winkel-Einheit mit Makro­funk­tion hervor­heben. Preis und Verfüg­bar­keit des TCL 505 sind noch nicht bekannt. Da es der Vorgänger TCL 405 nach Europa geschafft hat, stehen die Chancen auf eine Markt­ein­füh­rung bei uns gut.

Inter­essantes Einsteiger-Handy: TCL 505

So sieht das TCL 505 aus

TCL TCL war lange Zeit haupt­säch­lich dafür bekannt, dass es sich mit den Federn bewährter Marken schmückte. So kreierte die Firma zahl­reiche Mobil­geräte der Waren­zei­chen Alcatel und BlackBerry. Während gele­gent­lich immer noch Alcatel-Handys des Unter­neh­mens erscheinen, wurde vor vier Jahren die Koope­ration mit BlackBerry beendet. Haupt­säch­lich offe­riert TCL nun Smart­phones unter der eigenen Flagge, wie das neue TCL 505. Jenes beerbt das Ende 2022 erschie­nene TCL 405. Der China-Konzern betreibt aber keine lieb­lose Produkt­pflege, sondern führt allerlei umfas­sende Upgrades ein.

So löst das IPS-Display zwar weiterhin mit 1600 mal 720 Pixel auf, aktua­lisiert Inhalte jedoch mit 90 Hz und verfügt über die NxtVision-Tech­nologie. Diese soll Refle­xionen und Blau­töne redu­zieren. Ferner liest sich die rück­sei­tige 50-MP-Knipse mit Blende f/1.8, Phasen­erken­nung-Auto­fokus und Makro­funk­tion viel­ver­spre­chend. Das TCL 505 hat neben LTE-Mobil­funk auch Dual-Band-WLAN, GPS, Blue­tooth 5.1, NFC, einen seit­lichen Finger­abdruck­sensor und USB C als Schnitt­stellen zu bieten. An Spei­cher gibt es 128 GB Flash (erwei­terbar via microSD) sowie 4 GB RAM. Android 14 ist vorin­stal­liert.

Die Schat­ten­seiten des TCL 505

Selbst­ver­ständ­lich musste auch bei diesem Einstei­ger­modell der Rotstift ange­setzt werden. So ist die entspie­gelte Anzeige zwar eine gute Idee, leider leuchtet sie aber nur 400 cd/m² hell. Die zweite Alibi-Kamera an der Rück­seite (2-MP-Tiefen­sensor) hätte man hingegen strei­chen können. Außerdem bleibt abzu­warten, wie gut der 5010-mAh-Akku mit dem inef­fizi­enten Chip­satz MediaTek Helio G36 und seinem 12-nm-Prozess zurecht­kommt. Allzu flott ist das SoC eben­falls nicht. Das Aufladen der Batterie dürfte aufgrund der lang­samen 10W viel Zeit in Anspruch nehmen.

