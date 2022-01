TCL 305: Neues Einsteiger-Handy  lohnt es sich?

Der chine­sische Hersteller TCL führt demnächst hier­zulande das für Spar­füchse ange­dachte Smart­phone TCL 305 ein. Es handelt sich hierbei um ein Einstei­ger­modell mit einer UVP in Höhe von 205 Euro. Für diesen Kosten­faktor erhalten Käufer ein Display mit 6,52 Zoll (HD+) und einen Akku mit groß­zügigen 5000 mAh. Für Schnapp­schüsse steht eine Triple-Kamera zur Verfü­gung. Am Betriebs­system Android 11 Go Edition lässt sich schon erahnen, dass das TCL 305 einen eher gemäch­lich arbei­tenden Chip­satz und über­schau­baren Arbeits­spei­cher hat. Bietet die Konkur­renz mehr fürs Geld?

TCL 305 – Weiteres Budget-Handy für Europa naht

So sieht TCL 305 aus

TCL Das Einstei­ger­seg­ment ist im Smart­phone-Sektor hart umkämpft. Unter anderem Samsung und Xiaomi bieten in der 200-Euro-Preis­spanne attrak­tive Mobil­geräte. TCL will eben­falls in diesem Markt bestehen und hat als neuesten Beitrag sein 305 ange­kün­digt (via GSMArena). Ange­trieben wird das Handy vom Chip­satz MediaTek Helio A22. MediaTek hat durchaus brauch­bare Einsteiger-SoCs im Sorti­ment, das Helio A22 ist aber leider schon etwas betagt. Die aus 2018 stam­mende Platt­form vereint vier Cortex-A53-Kerne mit bis zu 2 GHz Takt und eine Power-VR-GPU.

Ihr zur Seite stehen 2 GB RAM. Das ist auch für ein Einsteiger-Smart­phone heut­zutage nicht beson­ders viel. Die 64 GB an Flash, die sich via microSD-Karte erwei­tern lassen, gehen hingegen in Ordnung. Eben­falls gelungen ist die Akku­kapa­zität von 5000 mAh. Die Batterie des TCL 305 können Anwender mit 10 W kabel­gebunden aufladen. Über das Betriebs­system Android 11 Go Edition hat der Hersteller die Benut­zer­ober­fläche TCL UI gestülpt. Hinten gibt es drei Kameras (Weit­winkel mit 13 MP, Makro und Tiefen­sensor mit jeweils 2 MP), vorne eine 5-MP-Selfie-Knipse. Der Finger­abdruck­sensor wurde in der Rück­seite inte­griert.

Alter­nativen zum TCL 305

Lohnt sich das TCL 305? Für die veran­schlagte UVP unserer Meinung nach nicht. Zu einem ähnli­chen Preis erhalten Sie das deut­lich attrak­tivere Samsung Galaxy A22. Dieses hat ein besseres Display (Super-AMOLED, 90 Hz) und eine bessere Kamera (48 MP Weit­winkel, optisch stabi­lisiert sowie Ultra­weit­winkel). Selfies lösen mit 13 Mega­pixel auf und der Chip­satz MediaTek Helio G80 arbeitet deut­lich flotter. Eben­falls vorteil­haft sind die 4 GB RAM.

Das Xiaomi Redmi 10 ist ab 169 Euro erhält­lich und eben­falls empfeh­lens­werter als das TCL 305. Es hat auch eine Ultra­weit­win­kel­kamera, 90 Hz Bild­wie­der­hol­fre­quenz und punktet mit einem Full-HD-Display.

Es stehen weitere TCL-Neuheiten vor der Tür.