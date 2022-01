TCL zeigt Handy 30 XE 5G, Tablet NXTPAPER AIR und mehr

TCL hat während der CES 2022 eine Viel­zahl neuer Produkte, von Smart­phones wie dem TCL 30 XE 5G über Tablets wie dem TCL NXTPAPER 10s bis zu seinem ersten Note­book vorge­stellt. Letz­teres hört auf die Bezeich­nung TCL Book 14 Go, hat Windows 11 an Bord und soll Studenten begeis­tern. Konnek­tivität steht beim chine­sischen Hersteller im Fokus, so gibt es neben den beiden 5G-Handys auch einen 5G-Router und einen mobilen Hotspot mit 4G-Mobil­funk. Die smarte Display-Brille TCL NXTWEAR AIR rundet die Neuheiten ab. Sie emuliert eine 140-Zoll-Fläche.

Mittel­klasse-Handys: TCL 30 XE 5G und 30 V 5G

30 XE 5G

TCL Auf die puren Spezi­fika­tionen bezogen liest sich das jüngste TCL-Smart­phone-Duo recht ordent­lich. Es gibt jedoch einen Haken, denn zumin­dest vorerst wird es TCL 30 XE 5G und 30 V 5G nur in den USA geben. Da es die Vorgänger-Serie TCL 20 auch nach Europa geschafft hat, stehen die Zeichen für eine Markt­ein­füh­rung in unserer Region aber nicht schlecht. Das TCL 30 XE 5G kommt mit einem 6,52 Zoll messenden Display (HD+). Für ein Mittel­klasse-Handy weist der Bild­schirm ein hohes Screen-to-Body-Ratio von knapp 84 Prozent auf. Außerdem ist die IPS-Anzeige durch Dragon­trail Glass 3 geschützt und besitzt eine Bild­wie­der­hol­rate von 90 Hz. 30 V 5G

TCL Um die Berech­nungen kümmert sich das SoC MediaTek Dimen­sity 700. Eine Triple-Kamera, 64 GB Flash (erwei­terbar), 4 GB RAM und ein 4500 mAh umfas­sender Akku zählen zu den weiteren Ausstat­tungs­merk­malen. Das TCL 30 V 5G weist hingegen ein 6,67-Zoll-Panel mit Full HD+ und 85 Prozent Screen-to-Body-Ratio auf. Der Bild­schirm besitzt das Schutz­glas Gorilla Glass 3. Der Chip­satz Qual­comm Snap­dragon 480 5G arbeitet ein wenig lang­samer als jener des Schwes­ter­modells, dafür sind mehr Daten­spei­cher (128 GB, erwei­terbar) und eine höher auflö­sende Triple-Kamera verbaut. Iden­tisch sind die 4 GB RAM und der 4500-mAh-Akku.

Ein halbes Dutzend neue TCL-Tablets

NXTPAPER 10s

TCL Im Gegen­satz zu den Smart­phones werden es die kommenden TCL-Flach­rechner defi­nitiv nach Europa schaffen. Beginnen wir mit dem geho­benen Modell TCL NXTPAPER 10s. Dieses verfügt über ein 10,1 Zoll großes, mattes NCVM-IPS-Display, das der Hersteller mit einer Darstel­lung ähnlich Papier vergleicht. Es tummeln sich 1920 x 1200 Bild­punkte auf der Anzeige. Stylus-Support und ein 8000 mAh messender Akku zählen zu den weiteren High­lights. Der Preis liegt bei 249 US-Dollar. Mit 129 US-Dollar ist das TCL Tab 8 4G merk­lich güns­tiger. Das 8-Zoll-Display vereint 1280 x 800 Pixel. LTE-Funk, Dual-Band-WLAN und ein 4080-mAh-Akku sind an Bord. Tab 8 4G

TCL Tab 10L

TCL TKEE Mini

TCL Ist Ihnen ein größeres Display wich­tiger als 4G, könnte das TCL Tab 10L einen Blick wert sein. Mit 99 US-Dollar frisst es kein Loch in den Geld­beutel. Die 10-Zoll-Anzeige ist mit 1280 x 800 Pixel aber nicht allzu scharf. Die auflad­bare Batterie besitzt auch bei diesem Flach­rechner 4080 mAh. Ein Drei­erge­spann neuer Kinder-Gerät­schaften rundet die Neuheiten von TCLs Tablet-Sparte ab. Das in einer beson­ders robusten Hülle ausge­lie­ferte TKEE kommt in drei Display­größen daher. Für das Mini (7 Zoll) verlangt der Hersteller 89 US-Dollar, für das Mid (8 Zoll, LTE) 149 US-Dollar und für das Max (10 Zoll) schließ­lich 119 US-Dollar. Akku und RAM vari­ieren je nach Modell.

Das erste TCL-Note­book und neue Smart-Brille

Book 14 Go

TCL Erschwing­liche Mini-Laptops zum Lernen, Surfen und die Büro­arbeit, wie das Galaxy Book Go, sind beliebt. Auch TCL möchte sich in diesem Segment mit seinem Book 14 Go versu­chen. Für 349 US-Dollar erhalten Käufer ein Note­book mit 14,1 Zoll (1366 x 768 Pixel), Windows 11 und Snap­dragon 7c SoC samt enthal­tener GPU Adreno 618. Der Spei­cher­platz ist auf 128 GB Flash beschränkt, per MicroSD-Karte lässt sich aber mehr Platz schaffen. An Arbeits­spei­cher gibt es 4 GB RAM. Laut Hersteller hält das TCL Book 14 Go zehn bis zwölf Stunden mit einer Akku­ladung durch. LTE, Dual-Band-WLAN und Blue­tooth 4.1 zählen zu den draht­losen Schnitt­stellen.

Zu guter Letzt sei die Display-Brille NXTWEAR AIR genannt. Sie verfügt über je ein Micro-OLED-Display von Sony pro Auge, beide Panels lösen mit Full HD auf. Zusammen emulieren sie ein 140 Zoll großes Display. Ein Sicht­feld von 47 Grad und ein Seiten­ver­hältnis von 16:9 sind weitere Eigen­schaften. Das Gewicht der NXTWEAR AIR soll im Vergleich zum Vorgän­ger­modell um 30 Prozent redu­ziert worden sein, wodurch sich der Trage­kom­fort erhöht. Einen Akku gibt es leider nicht, die Strom­ver­sor­gung erfolgt über USB Typ C vom Handy, Tablet oder Note­book. NXRWEAR AIR

TCL Mit dem Fold and Slide hat TCL einen inter­essanten Ausblick auf die Smart­phone-Zukunft gewährt.