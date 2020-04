Mit Quad-Cam: TCL 10L, 10 Pro und 10 5G besuchen Europa

TCL hat mit dem TCL 10L, dem TCL 10 Pro und dem TCL 10 5G neue Smart­phones für Europa ange­kün­digt, welche vier Haupt­ka­meras besitzen. Eine weitere Gemein­sam­keit ist eine Display­dia­go­nale um 6,5 Zoll, wobei sich die Pro-Ausgabe durch ein AMOLED-Panel diffe­ren­ziert. Namens­ge­bend punktet die 5G-Ausgabe ihrer­seits mit einem fort­schritt­li­cheren Mobil­funk­stan­dard, die beiden Geschwister sind auf LTE limi­tiert. Hinsicht­lich der Akku­ka­pa­zität sind TCL 10L mit 4000 mAh, respek­tive TCL 10 Pro und TCL 10 5G mit 4500 mAh gut aufge­stellt. Der Anschaf­fungs­preis beginnt bei 249 Euro.

Erschwing­liche 4G-Mittel­klasse: TCL 10L



TCL startet in Europa durch TCL startet in Europa durch



Das TCL 10L Das TCL 10L

Spezi­fi­ka­tionen des TCL 10 Pro

Smart­phone-Fans könnten TCL als Lizenz­nehmer der leider aufge­ge­benen BlackBerry-Mobil­ge­räte oder der fran­zö­si­schen Marke Alcatel kennen. Hier­zu­lande möchte TCL jetzt auch sein Glück unter eigener Flagge versu­chen. Anfang Januar konnten wir das TCL 10 5G bereits im Rahmen der CES 2020 in Augen­schein nehmen . Rein optisch wirkt das güns­ti­gere TCL 10L bedingt durch die schmalen Ränder und das Kamera-Loch modern.Ein 6,53 Zoll messender IPS-Bild­schirm stemmt 2340 x 1080 Pixel. Die Inhalte werden vom SoC Snap­dragon 665 und dessen Octa-Core-CPU (bis zu 2 GHz Takt) sowie der GPU Adreno 610 berechnet. Als Spei­cher­op­tionen stehen 64 GB oder 128 GB Flash jeweils in Kombi­na­tion mit 6 GB RAM zur Verfü­gung. Die Quad-Kamera setzt sich aus Weit­winkel (48 Mega­pixel), Ultra­weit­winkel (8 Mega­pixel), Makro (2 Mega­pixel) und Tiefen­sensor (2 Mega­pixel) zusammen. Selfies werden mit 16 Mega­pixel geschossen. Maximal 400 MBit/s via LTE werden geboten, ansonsten gibt es Dual-Band-WLAN, USB Typ C, Blue­tooth 5.0, GPS, NFC, eine 3,5-mm-Klin­ken­buchse und einen seit­li­chen Finger­ab­druck­sensor.



Das TCL 10 Pro Das TCL 10 Pro

Für die Gigabit-Genera­tion: TCL 10 5G

Die eier­le­gende Woll­milchsau hat der Konzern nicht, so gibt es beim TCL 10 Pro zwar eine geho­bene Ausstat­tung, aber keinen 5G-Funk. Beein­dru­ckend ist das effi­zi­ente Gehäuse mit knapp 90 Prozent Screen-to-Body-Ratio. Leicht gebo­gene Bild­schirm­seiten, ein schmales Kinn und eine Wasser­tropfen-Notch machen es möglich. Die Anzeige an sich klingt dank AMOLED-Display, HDR10, Always-on-Funk­tion und 6,47 Zoll (2340 x 1080 Pixel) viel­ver­spre­chend. In ihr verbirgt sich zudem ein opti­scher Finger­ab­druck­sensor. Der Snap­dragon 675 (acht Kerne, bis zu 2 GHz Takt) sorgt durch seine neuere Prozes­sor­ar­chi­tektur und seiner schnel­leren Grafik­ein­heit (Adreno 612) für ein Perfor­mance-Plus des TCL 10 Pro gegen­über der Stan­dard­aus­gabe. Hobby-Foto­grafen freuen sich indes über eine Weit­winkel-Optik (64 Mega­pixel), ein Ultra­weit­winkel-Modul (16 Mega­pixel), ein Makro-Objektiv (5 Mega­pixel) und einen 2-Mega­pixel-Tiefen­sensor. Die Selfie-Knipse stemmt 24 Mega­pixel. Die Konnek­ti­vität des TCL 10 Pro gleicht weitest­ge­hend dem kleinen Bruder, durch Quick Charge 3.0 ist der Akku aller­dings in 35 Minuten zu 50 Prozent aufge­laden.



Das TCL 10 5G Das TCL 10 5G

TCL 10L, TCL 10 Pro und TCL 10 5G: Preis und Verfüg­bar­keit

Wem der Mobil­funk bei einem Smart­phone am wich­tigsten ist, der könnte sich für das TCL 10 5G begeis­tern. Der Chip­satz Snap­dragon 765G beherrscht bis zu 1 GBit/s via LTE und 2,3 GBit/s mittels 5G. Ansonsten weiß das SoC mit seiner Octa-Core-CPU (maximal 2,4 GHz) und der GPU Adreno 620 zu gefallen. Trotz glei­cher Bild­schirm­dia­go­nale (6,53 Zoll) und Auflö­sung (2340 x 1080 Pixel) findet im TCL 10 5G ein anderes IPS-Panel als im TCL 10L Verwen­dung. Es gibt HDR10 und eine Hellig­keit von durch­schnitt­lich 450 Nit. Auch die 64-Mega­pixel-Kamera ist nicht dieselbe, da sie mit einer klei­neren Blende (f/1.9 anstatt f/1.8) aufwartet. Die 8-Mega­pixel-Ultra­weit­winkel-Optik borgt sich das TCL 10 5G vom TCL 10L. Makro (5 Mega­pixel) und Tiefen­sensor (2 Mega­pixel) runden das Quar­tett ab. Selbst­por­träts lassen sich mit 16 Mega­pixel fest­halten. Wie das TCL 10 Pro darf auch das TCL 10 5G mit Quick Charge 3.0 geladen werden. Der Finger­ab­druck­sensor findet sich an der Seite des Smart­phones wieder. Mit stan­dard­mäßig 128 GB Flash und 6 GB RAM ist der Spei­cher des TCL 10 5G mit jenem des TCL 10 Pro iden­tisch.

Das TCL 10L wird ab 249 Euro in der güns­tigsten Fassung mit 64 GB Flash und 6 GB RAM über die (virtu­elle) Laden­theke huschen. Für das TCL 10 Pro spricht der Hersteller eine UVP von 449 Euro und für das TCL 10 5G eine UVP von 399 Euro aus. Alle drei Smart­phones kommen mit Android 10 und via microSD-Karte erwei­ter­barem Daten­platz daher. Als Release für Europa ist das zweite Quartal 2020 ange­peilt.

