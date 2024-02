Aktion: 3-faches Datenvolumen bei Tchibo mobil

Tchibo mobil hat einen Akti­ons­tarif ange­kün­digt, mit dem die Kunden das drei­fache Daten­volumen im Vergleich zum Smart-M-Tarif bekommen, der zum glei­chen Preis wie die zeit­lich befris­tete neue Offerte erhält­lich ist. Das Angebot kostet 10,99 Euro in vier Wochen und bietet den Kunden neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS-Mittei­lungen in alle deut­schen Netze in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 18 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang.

Bereits seit Herbst vergan­genen Jahres haben Kunden von Tchibo mobil neben GSM und LTE die Möglich­keit, auch das 5G-Netz von Telefónica zu nutzen. Die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit beträgt 50 MBit/s im Down­stream und 25 MBit/s im Upstream. Wie berichtet bietet der Mitbe­werber Aldi Talk seit dem 15. Februar seinen Kunden bis zu 100 MBit/s für Down­loads an. Aldi Talk reali­siert seine Tarife eben­falls im o2-Netz. Tchibo mobil kündigt Aktionstarif an

Foto: Tchibo Im Netz von Tele­fonica (o2) können auch Discounter-Kunden über VoLTE und WLAN Call tele­fonieren. Die SIM-Karten von Tchibo mobil sind zudem neben Deutsch­land auch für die Auslands­nut­zung frei­geschaltet. EU-Roaming kann - wie im Rahmen der EU-Regu­lie­rung vorge­sehen - ohne zusätz­liche Kosten genutzt werden.

Star­ter­sets zum halben Preis

Der Akti­ons­tarif ist ab 19. Februar und bis zum 17. März online, in den Tchibo-Filialen und in den Tchibo-Regalen der Super­märkte erhält­lich. Das Star­terset ist im Rahmen der Aktion für 4,99 Euro anstelle der sonst übli­chen 9,99 Euro erhält­lich. Bestands­kunden bietet die Mobil­funk­marke des Kaffee­rös­ters die Möglich­keit, per SMS in den Akti­ons­tarif zu wech­seln. Zu diesem Zweck muss der Text "Aktion" (ohne die Anfüh­rungs­zei­chen) an die Kurz­wahl 4444 geschickt werden.

Neukunden, die sich zum Tarif auch ein Samsung Galaxy A14 5G zulegen, bekommen das Smart­phone inklu­sive SIM-Karte von Tchibo mobil für 169 Euro. Im Online-Handel ist das Android-Smart­phone zum Teil schon für unter 140 Euro erhält­lich. Aller­dings verspricht der Kaffee­röster Kunden, die den Tarif zusammen mit dem Handy gekauft haben und länger­fristig nutzen, nach sechs Monaten eine Gutschrift über 50 Euro direkt auf das hinter­legte Konto.

Mit fraenk bietet seit wenigen Tagen ein weiterer Mobil­funk-Discounter die 5G-Nutzung an. Wie das in der Praxis klappt, lesen Sie in unserem Test­bericht zu 5G bei fraenk.