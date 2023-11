Tchibo mobil: Neue Tarife mit 5G und mehr Datenvolumen

Tchibo mobil hat ange­kün­digt, am 13. November neue Smart­phone-Tarife zu starten. Mit diesen bekommen die Mobil­funk­kunden des Kaffee­rös­ters erst­mals Zugang zum 5G-Netz der Telefónica. Inter­essenten können aus vier Preis­modellen wählen. Diese bieten jeweils eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand. Die Tarife unter­scheiden sich durch das enthal­tene Daten­volumen.

Der Tarif Smart S kostet 8,99 Euro in vier Wochen und bietet 2 GB Inklu­siv­volmen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Das Angebot bleibt demnach unver­ändert. Im neuen Smart M für 10,99 Euro in vier Wochen sind 6 GB Daten­volumen enthalten. Bisher waren 5 GB inklu­sive. Smart L für 16,99 Euro im Monat bietet 12 GB Surf-Volumen. Derzeit ist die gleiche Daten­menge im Akti­ons­tarif für 9,99 Euro in vier Wochen zu bekommen - aller­dings ohne 5G-Zugang.

Für Viel­nutzer hat Tchibo mobil noch den Tarif Smart XL im Angebot. Dieser kostet künftig 21,99 Euro in vier Wochen. Bisher waren es 20,99 Euro. Dafür steigt das Inklu­siv­volumen für den mobilen Internet-Zugang von 15 GB auf 20 GB. Bestands­kunden werden nicht auto­matisch in die neuen Tarife umge­stellt, können auf Wunsch aber ab dem 13. November jeder­zeit wech­seln.

Kids-Tarif für 6,99 Euro in vier Wochen

Der Kids-Tarif von Tchibo mobil kostet unver­ändert 6,99 Euro in vier Wochen und bietet neben der Alle-Netze-Flat­rate für Sprache und Text in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 2 GB High­speed-Surf­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Neu ist die Möglich­keit, für den mobilen Internet-Zugang neben EDGE im GSM-Netz und LTE auch das 5G-Netz zu nutzen.

Tchibo mobil startet 5G-Tarife

Foto: Tchibo Für die Gewäh­rung des Rabatts für den Kids-Tarif ist ein Alters­nach­weis des Nutzers erfor­der­lich. Erfolgt dieser Alters­nach­weis nicht inner­halb von 28 Tagen nach Frei­schal­tung des Tarifs, gilt der regu­läre Preis des Smart S, dessen Inklu­siv­leis­tungen mit denen des Kids-Tarifs iden­tisch sind. Der Rabatt entfällt zudem, wenn der Kunde das 18. Lebens­jahr erreicht hat.

Samsung-Smart­phone für 179 Euro

Tchibo mobil bietet ab 13. Oktober das Samsung Galaxy A14 5G für 179 Euro an. Im Online-Handel ist das Gerät derzeit zu Preisen ab etwa 200 Euro erhält­lich. Tchibo mobil weist ferner darauf hin, dass Neukunden nach sechs Nutzung eines Smart-Tarifs einen Bonus in Höhe von 50 Euro erhalten.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass Aldi Talk seine Jahres­pakete jetzt eben­falls mit 5G-Zugang ausstattet.