Tchibo: Smartphone Aktionstarif jetzt dauerhaft

Der Tchibo Smartphone Aktionstarif ist jetzt dauerhaft Die Zeiten, in denen es bei Tchibo in erster Linie frischen Kaffee gab, sind lange vorbei. Fast in Vergessenheit geraten ist, dass Telefónica o2 schon im Jahre 2004 (!) gemeinsam mit Tchibo den ersten NoFrills Discounter in Deutschland gegründet hatte, der damals mit einem Einheitspreis von 35 Cent pro Minute in alle Netze an den Start gegangen war. Das war zur Hauptzeit sensationell günstig, zur Nebenzeit aber relativ teuer. Seitdem ist viel passiert. Tchibo bietet seitdem ununterbrochen Mobilfunk an, wahlweise als Prepaid oder Postpaid Variante.

Aktions-Tarif jetzt dauerhaft

Ein „neuer“ Prepaid-Tarif wird jetzt bei Tchibo dauerhaft angeboten: Er heißt Smartphone Aktions-Tarif. Dieser Tarif war bereits im vergangenen Jahr aktionsweise angeboten worden und soll ab jetzt dauerhaft verfügbar sein. Das Startpaket mit SIM-Karte kostet dieses Mal allerdings einmalig 9,99 Euro, die gleichnamige Option 9,99 Euro und gilt 4 Wochen. Die SIM-Karte kann online unter www.tchibo-mobil.de bestellt oder in einer Tchibo-Filiale vor Ort erworben werden. Es gibt sie jedoch nicht in den Tchibo-Regalen, wie man sie in Verbrauchermärkten wie EDEKA, REWE oder HIT und anderen findet.

Im Tchibo Smartphone Aktions-Tarif sind 1,5 GB Datenvolumen (LTE, UMTS oder 2G je nach örtlicher Verfügbarkeit) enthalten, eine Allnet-Sprach-Flatrate in alle deutschen Festnetz- und Mobilfunknetze (ohne Funkruf, Sonderrufnummern oder Kurzwahlen) und eine SMS-Flatrate (zu allen deutschen Mobilfunknetzen).

Wer kaum Daten braucht oder seine Karte nur selten aktiv nutzt, kann auch den Prepaid-Tarif buchen, der weiter im Angebot ist und 9 Cent pro Minute (nach Deutschland und ins europäische Festnetz) und SMS (nach Deutschland) kostet.

Keine Verpflichtung

Eine monatliche Verpflichtung zur Aufladung oder eine Mindestlaufzeit besteht bei Tchibo Prepaid nicht. Durch „Nichtzahlung“ /“Nichtaufladung“ kann aus dem Prepaid-Angebot jederzeit ausgestiegen werden. Auch das aktuelle Tchibo Angebot funkt im Netz der Telefónica Germany (o2). Die Tchibo-Hotline ist unter einer regulären Hamburger Festnetz-Rufnummer 040 – 605 900 095 (Montag bis Samstag von 8-22 Uhr) zu erreichen.

Wer ein Handy dazu haben möchte, kann dies bei Tchibo separat erwerben.