Statt neuer Tarife: Tchibo wärmt alte Aktionen auf

Bild. Tchibo Mobil Bereits im Juni hatten wir über die Sommer­aktion bei Tchibo mobil berichtet und darauf hinge­wiesen, dass es sich um eine Neuauf­lage einer älteren Aktion handele. Gleich­zeitig stellten wir dar, dass die regu­lären Mobil­funk­tarife von Tchibo schon seit längerer Zeit nicht mehr konkur­renz­fähig sind.

Unter dem Titel "Mobil­funk-Wochen bei Tchibo: Das Sommer-Special mit attrak­tiven Ange­boten" hat die Mobil­funk-Sparte des Kaffee­rös­ters ab heute bis zum 2. Oktober nun eine erneute Rabatt­aktion gestartet. Doch aufmerk­same teltarif.de-Leser sehen sofort: Nichts an diesen Ange­boten ist neu, es gab sie in diesem Jahr alle schon einmal.

Alles schon mal dage­wesen?

Bild. Tchibo Mobil Wie im Juli bietet Tchibo wieder den Akti­onstarif für 9,99 Euro an - exakt so, wie es diesen bereits im März gegeben hatte. Dieser beinhaltet für vier Wochen eine Allnet- und SMS-Flat­rate sowie 9 GB Daten­volumen. EU-Roaming ist im Tarif einge­schlossen. Die SIM-Karte kostet einmalig 4,99 Euro und der Aktions­vor­teil bleibt dauer­haft erhalten, sofern der Kunde nicht von sich aus den Tarif wech­selt. Auch Bestands­kunden können in den Akti­onstarif wech­seln. Dazu müssen sie eine SMS mit dem Stich­wort AKTION an die Kurz­wahl-Nummer 4444 senden, damit wird der Tarif umge­stellt.

Um eine iden­tische Wieder­holung handelt es sich auch beim Angebot für WLAN to go: Das Bündel bestehend aus einem WLAN-Router, einer Prepaid-SIM-Karte und Startgut­haben bietet Tchibo Mobil derzeit - wie bereits im Mai - für 29,99 Euro an. Außer­halb dieser Aktionen kostet der mobile WLAN-Router mit Tarif einmalig 39,99 Euro, hinzu kommen nach Verbrauch der inklu­siven 10 Euro Startgut­haben dann weitere Kosten je nach gebuchter Daten­option.

Kids Watch Xplora XGO2 und Samsung Galaxy A03

Kids Watch Xplora XGO2 für 89 Euro? Richtig gehört, auch diese für Kinder gedachte Smart­watch mit spezi­ellem Tarif gibt es ab heute bis zum 2. Oktober wieder zu diesem Preis. Hierbei handelt es sich um denselben Preis wie bei der Tchibo-Oster­aktion im April.

Aldi-Angebot

In einem Punkt gibt es tatsäch­lich eine kleine Verbes­serung: Tchibo bietet wiederum das Samsung Galaxy A03 mit Prepaid­karte an. Dies hatte bei früheren Aktionen noch 139 Euro gekostet und wird nun für 129 Euro inklu­sive Star­ter­paket ange­boten. Damit passt sich Tchibo den Akti­ons­preisen für dieses Smart­phone bei Aldi und Netto in den vergan­genen Wochen an. Plus­punkt bei Tchibo: Wer als Smart­phone-Käufer, sechs Monate im Tchibo-Tarif bleibt, dem werden nach den sechs Monaten 50 Euro als Neukunden­bonus direkt auf das hinter­legte Konto über­wiesen.

