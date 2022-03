Tchibo: Mehr Datenvolumen und Smartphone mit Rabatt

Dril­lisch bietet mit seinen Discount-Tarifen im Telefónica-Netz meist das beste Preis-Leis­tungs-Verhältnis - da müssen ehema­lige Discount-Pioniere wie Tchibo aufpassen, nicht aus der öffent­lichen Wahr­neh­mung zu verschwinden.

Von Mitte März bis Mitte April startet Tchibo daher eine Aktion, bei der es zum selben Preis mehr Daten­volumen in einem Tarif gibt.

Smart­phone-Bonus nach 6 Monaten im Tarif

Aktion für den Tarif Tchibo Smart M

Bild: Tchibo Mobil Ab dem 14. März bietet Tchibo seinen Tarif Smart M als zeit­lich begrenzte Aktion mit 9 GB Daten­volumen an. Der Tarif kostet wie gewohnt 9,99 Euro pro vier Wochen. Die regulär in diesem Tarif enthal­tenen 3 GB wären auch schon längst nicht mehr markt­üblich und viel zu wenig für diesen Preis. An der Allnet- und SMS-Flat sowie dem inklu­dierten EU-Roaming ändert sich nichts.

Die Aktion ist befristet für alle Käufe bis zum 10. April. Auch Bestands­kunden können während dieser Zeit in die Smart M Aktion wech­seln. Die Akti­vie­rung des Tarifs muss dann bis Ende Oktober 2022 erfolgen.

Im Rahmen der Aktion will Tchibo auch wieder neue Smart­phones unters Volk bringen. Beim Kauf eines neuen Smart­phones und Frei­schal­tung des Tarifs, werden nach sechs Monaten von Tchibo Mobil 50 Euro als Neukun­den­bonus auf das hinter­legte Konto über­wiesen. Zusammen mit dem Tarif wird beispiels­weise das Xiaomi Redmi 9A für 99 Euro ange­boten.

Im freien Handel ist dieses Gerät zum Teil schon für 95 Euro erhält­lich. Einen wirk­lichen Preis­vor­teil hat man bei Tchibo damit also nur, wenn man wirk­lich sechs Monate den Tarif Smart M behält und dann den 50-Euro-Bonus kassiert. Ab dem 14. März ist der Tarif auf dieser Seite bei Tchibo Mobil bestellbar.

Bei Mobil­funk-Discoun­tern gibt es nicht nur einfache Prepaid-Tarife. Auch Smart­phone-Tarife und Allnet-Flat­rates sind bei vielen Anbie­tern verfügbar. Wir geben einen Über­blick.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.