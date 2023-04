Tchibo mobil: Teurer, schneller und mehr Datenvolumen

Tchibo mobil stellt neue Tarife vor

Bild: Tchibo Tchibo mobil hat neue Smart­phone-Tarife vorge­stellt. Diese sind ab 1. Mai erhält­lich und werden - wie schon die bishe­rigen Ange­bote - im Mobil­funk­netz der Telefónica reali­siert. Gegen­über den bishe­rigen Preis­modellen profi­tieren Kunden von mehr Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Darüber hinaus wird der Internet-Zugang schneller. Bis zu 50 MBit/s im Down­stream stehen zur Verfü­gung. Bislang waren Down­loads mit maximal 25 MBit/s möglich.

Im Gegenzug für die verbes­serten Inklu­siv­leis­tungen werden die Tarife gegen­über den aktu­ellen Preis­modellen von Tchibo mobil aber auch teurer. Bei der Mobil­funk­abtei­lung des Kaffee­rös­ters setzt sich somit der Trend fort, den wir zuvor schon bei anderen Marken im Telefónica-Netz gesehen haben. So wurden beispiels­weise auch bei der Kern­marke o2 und beim Discounter Blau die Grund­gebühren nach oben ange­passt, und die Kunden bekommen im Gegenzug verbes­serte Inklu­siv­leis­tungen.

Die neuen Tarife von Tchibo mobil im Über­blick

Bild: Tchibo Wie bisher ist auch in den neuen Tarifen von Tchibo mobil eine Allnet-Flat­rate für Anrufe und den SMS-Versand enthalten. Die Ange­bote unter­scheiden sich demnach durch das inklu­dierte Daten­volumen. Wie bisher werden die Tarife des Kaffee­rös­ters nicht monat­lich, sondern im Vier-Wochen-Rhythmus abge­rechnet. Dadurch fallen die Grund­preise nicht zwölfmal, sondern 13 Mal pro Jahr an. Umge­kehrt bekommen die Kunden aber auch 13 Mal das in ihrem Tarif enthal­tene Daten­volumen.

Der Tarif Smart S kostet für Neukunden ab 1. Mai 8,99 Euro in jedem Abrech­nungs­zeit­raum (bisher 7,99 Euro). Im Gegenzug verdop­pelt sich das Inklu­siv­volumen von 1 GB auf 2 GB. Für den Smart M werden künftig 10,99 Euro anstelle der bishe­rigen 9,99 Euro in vier Wochen fällig. Statt bisher 3 GB sind im neuen Tarif 5 GB High­speed-Surf­volumen enthalten.

2 Euro mehr als bisher kostet der neue Smart-L-Tarif. Somit zahlen Neukunden ab Mai 16,99 Euro je Abrech­nungs­zeit­raum. Das Inklu­siv­volumen wird von bisher 6 GB auf 10 GB aufge­stockt. Kunden, die sich für das Viel­nutzer-Preis­modell Smart XL entscheiden, zahlen hierfür künftig 20,99 Euro in vier Wochen (bisher 19,99 Euro). Das Daten-Kontin­gent erhöht sich von 10 GB auf 15 GB in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

Bestands­kunden behalten "alten" Tarif

Bestands­kunden werden nicht auto­matisch auf die neuen Kondi­tionen umge­stellt, zumal sich zwar die Inklu­siv­leis­tungen verbes­sern, gleich­zeitig aber auch die Kosten höher als bisher sind. Inter­essenten, die bereits eine SIM-Karte von Tchibo mobil nutzen, haben aber jeder­zeit kostenlos die Möglich­keit, in eines der neuen Preis­modelle zu wech­seln. Zudem bleibt es dabei, dass die Mindest­lauf­zeit nur vier Wochen beträgt und Kunden den Tarif auch im EU-Roaming ohne Extra-Kosten nutzen können.