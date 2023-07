Tchibo mobil Kids: Was taugt der (teure) Handy-Tarif?

Der neue Kids-Tarif von Tchibo mobil

Bild: Tchibo mobil Spezi­elle Handy-Tarife für Kinder gibt es zwar noch, diese sind heut­zutage aber kaum noch attraktiv - meist ist es preis­lich güns­tiger, den Kindern den Tarif eines Mobil­funk-Disco­unters zu geben. Dann muss man aber aufpassen, ob die Kinder Zugriff auf Opti­ons­buchungen und andere "gefähr­liche" Dinge haben.

Tchibo Mobil probiert es in wenigen Tagen einmal wieder mit einem spezi­ellen Kinder-Tarif - und bei diesem sollen die Eltern weit­rei­chende Kontroll­mög­lich­keiten bekommen. Die Frage ist nur, ob er nicht zu teuer ist.

Einord­nung des Tarif-Preises

Der Verkauf des Tarifs "Tchibo Kids" soll am 24. Juli starten - und zwar online sowie in den Tchibo-Filialen. Die grund­legenden Kondi­tionen sind schnell erklärt: Der Tarif beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat, 2 GB Daten­volumen mit maximal 50 MBit/s im Down­stream sowie EU-Roaming. Er kostet 6,99 Euro pro vier Wochen und verlän­gert sich bei entspre­chendem Guthaben auto­matisch, wenn er nicht zum Ende des Vier­wochen­zeit­raums gekün­digt wird. Für die SIM-Karte fallen einmalig 9,99 Euro an.

Bild: Tchibo mobil Tchibo weist zwar darauf hin, dass der Tarif mit 2 GB damit weniger kostet als der regu­läre Smart-S-Tarif für Erwach­sene mit 2 GB für 8,99 Euro pro vier Wochen.

Das darf aber alles nicht darüber hinweg­täu­schen, dass die Tchibo-Tarife seit einigen Jahren gene­rell zu teuer sind, was nun auch auf den Kids-Tarif zutrifft. Bei Dril­lisch-Marken gab es lange Zeit Tarife nach dem Muster "Allnet- und SMS-Flat mit 1 Euro pro GB", inzwi­schen wurde im Rahmen von Aktionen dieser Preis teil­weise schon auf 50 Cent pro GB halbiert. Und bei Dril­lisch wird pro Kalen­der­monat abge­rechnet, nicht pro 28 Tage. Vergli­chen damit sind die Tchibo-Tarife preis­lich regel­recht anti­quiert.

Das sind Vorteile des Kids-Tarifs

Die große Stärke des Kids-Tarifs soll nach Angaben von Tchibo der Schutz vor unvor­her­gese­henen Kosten sein. Funk­tionen, die Zusatz­kosten verur­sachen können, seien vorsorg­lich gesperrt. Dazu gehören zum Beispiel das Nach­laden von Daten­volumen, kosten­pflich­tige Dienste und teure Sonder­ruf­num­mern. Da der Verfü­gungs­rahmen des Kids-Tarifs auf null Euro vorein­gestellt sei, könnten keine zusätz­lichen Kosten entstehen.

Der Vertrags­schluss muss laut dem Provider durch eine voll­jäh­rige Person erfolgen. Für die Nutzung des Tarifs sei ein Alters­nach­weis des Kindes erfor­der­lich. Dieser könne inner­halb von 28 Tagen nach Frei­schal­tung des Kids-Tarifs im Tchibo-mobil-Kunden­portal hinter­legt werden. Mit Errei­chen des 18. Lebens­jahres wird der Kids-Tarif durch den Provider dann aller­dings auto­matisch auf den Stan­dard-Tarif Smart S umge­stellt und damit teurer.

