Tchibo mobil: Jahres-Paket & Dual-SIM-Handy mit Gratis-Powerbank

Tchibo lockt mit neuen Tarif- und Hardware-Aktionen Kunden. So sind Top-Smartphones mit einer Gratis-Powerbank zu haben und das Smartphone-Jahres-Paket gibt es wieder für 99 Euro.

Tchibo hat passend zu Weihnachtszeit Aktionen gestartet. Der Mobilfunker bietet das Smartphone-Jahres-Paket an und beim Kauf eines Top-Smartphones erhält der Kunde eine kostenlose Powerbank. Die Angebote gelten ab sofort und sind noch bis zum 31. Dezember 2016 erhältlich. Interessenten können das Jahres-Paket in den Filialen von Tchibo oder online erwerben. Allerdings bekommen die Käufer eines Top-Smartphone nur in den Filialen eine Gratis-Powerbank dazu - dies gilt solange der Vorrat reicht.

Tchibo bietet das Smartphones-Jahres-Paket wieder für einmalig 99 Euro an. Der Leistungszeitraum für das Angebot umfasst 12 Monate. Im Paket ist eine Internet-Flatrate mit einem ungedrosselten Datenvolumen von 800 MB inbegriffen. Dabei steht dem Kunden eine Geschwindigkeit von bis zu 21,6 MBit/s im Downstream zur Verfügung. Ist das Datenvolumen vorzeitig verbraucht, dann wird die Performance auf maximal 64 kBit/s im Downstream gedrosselt. Zudem stehen monatlich 300 Minuten für Gespräche in alle deutschen Netze zur Verfügung. Eine SMS-Flatrate ist nicht Bestandteil der Konditionen - hier werden 9 Cent pro Kurzmitteilung berechnet. Das Smartphone-Jahres-Paket von Tchibo wird im Mobilfunknetz von o2 realisiert.



Tchibo mobil bietet Jahres-Paket und Dual-SIM-Handy mit Gratis-Powerbank Tchibo mobil bietet Jahres-Paket und Dual-SIM-Handy mit Gratis-Powerbank

Samsung Galaxy J3 mit Treuebonus & Powerbank

Tchibo bietet zum Beispiel das Samsung Galaxy J3 (2016) Duos mit einem Treuebonus sowie einer kostenlosen Powerbank an. Das Smartphone kostet einmalig 149 Euro und nur Neukunden erhalten einen einmaligen Treuebonus in Höhe von 50 Euro. Allerdings wird der Betrag nur dann automatisch auf das Bankkonto des Kunden überwiesen, sofern dieser das Smartphone mindestens sechs Monate mit der beiliegenden SIM-Karte von Tchibo mobil verwendet hat. Zudem erhalten Kunden bei der Rufnummernmitnahme einmalig ein 30-Euro-Guthaben.

Doch ist das Samsung-Smartphone bei Tchibo ein Schnäppchen? Jein, denn das Samsung Galaxy J3 ist bei den Online-Händlern zu einem ähnlichen Preis (inklusive Versandkosten) verfügbar. Damit ist das Tchibo-Angebot zwar günstig, aber gegenüber den Preisen bei anderen Händlern kann der Interessent kein Geld sparen.

Das Samsung Galaxy J3 (2016) Duos lässt sich mit zwei SIM-Karten betreiben. Zudem bietet es LTE-Unterstützung und WLAN-n (nur 2,4 GHz). Das Display misst 5 Zoll (12,6 Zentimeter in der Diagonale) bei einer Auflösung von 720 mal 1280 Pixel. Im Inneren arbeitet ein 1,2-GHz-Quad-Core-Prozessor, dem 1,5 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher hat lediglich eine Kapazität von 8 GB; über den microSD-Slot ist immerhin eine Speicher­erweiterung um bis zu 128 GB möglich.

Alle Details zum Dual-Smartphone erhalten Sie auf dem Datenblatt zum Samsung Galaxy J3 (2016) Duos.