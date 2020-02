Tchibo: Allnet- und SMS-Flat mit 5 GB für unter 10 Euro

Mehrere Provider bieten inzwi­schen 5-GB-Tarife für unter 10 Euro an. Da will auch Tchibo nicht zurück­stehen. Unbe­grenzt gibt es den Akti­onstarif aller­dings nicht.

Aktuell gibt es bei Tchibo regulär 3 GB für 9,99 Euro und 5 GB für 14,99 Euro pro vier Wochen. Offenbar hat der Discounter inzwi­schen aber gemerkt, dass er damit nicht mehr so ganz am Puls der Zeit ist. Denn mehrere Discounter im o2-Netz bieten inzwi­schen 5 GB für 9,99 Euro an.

Anstatt seine regu­lären Tarif­kondi­tionen zu ändern, hat sich Tchibo etwas anderes einfallen lassen und legt kurzer­hand einen Sonder­tarif mit diesen Kondi­tionen auf.



Aktionstarif bei Tchibo im März Aktionstarif bei Tchibo im März

Weitere Bonus-Zugaben zum Tarif

Im Rahmen einer Früh­jahrs-Aktion wird Tchibo ab dem 2. März online und in den Filialen des Kaffee-Anbie­ters einen Sonder­tarif anbieten. Dieser beinhaltet eine unli­mitierte Allnet- und SMS-Flat sowie 5 GB Daten­volumen mit bis zu 21,6 MBit/s im LTE-Netz von Telefónica. Die Grund­gebühr von 9,99 Euro wird alle vier Wochen abge­rechnet. Der Smart­phone-Aktions-Tarif ist bis zum 29. März 2020 erhält­lich und muss dann inner­halb von sechs Monaten nach Kauf akti­viert werden.

Wie bereits gesagt: Eine Allnet-Flat mit 5 GB bieten andere Provider zu diesem Preis schon länger an, und so muss Tchibo weitere Leckerli springen lassen, um die Kunden anzu­locken.

Alle Neukunden von Tchibo mobil, die nicht nur den Aktions-Tarif erwerben und frei­schalten, sondern gleich­zeitig ein Aktions-Smart­phone erwerben, erhalten nach sechs Monaten Tarif­nutzung einen Treue-Bonus von 50 Euro auf das eigene Konto über­wiesen. Beim Kauf der Aktions-SIM für einmalig 9,99 Euro bekommt der Kunde zusätz­lich einen Foto­buch-Gutschein im Wert von 29,95 Euro. Dieses Foto­buch kann dann beim haus­eigenen Foto-Service unter foto.tchibo.de bestellt werden. Wer seine bishe­rige Rufnummer zum Aktions-Tarif mitbringt, erhält einen Bonus von 30 Euro.

Der Wechsel in andere Tchibo-mobil-Tarife sowie in andere Aktions-Tarife und die Kündi­gung sind alle vier Wochen möglich.

Zum Vergleich finden Sie in unserer Tarif-Über­sicht alle Allnet- und SMS-Flats mit mindes­tens 5 GB.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (4)