Tchibo: Mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

Tarifänderungen bei Tchibo. Erst vor kurzem überraschte das Kaffeehaus Tchibo seine Kunden fast unbemerkt mit einem erweiterten Aktionstarif. Jetzt "schenkt" der Konsumgüter-Riese seinen Mobilfunkkunden mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. Obendrein gilt das Angebot sogar dauerhaft.

TchiboCard-Kunden profitieren zusätzlich

Für vier Wochen bekommt man im Smart S-Tarif für 7,99 Euro nun ein Datenvolumen von 1 GB statt wie bisher 800 MB. Hinzu kommen 100 Freiminuten in alle deutschen Netze. Beim Smart M-Tarif bekommt man für 9,99 Euro nun 1,5 GB anstelle von 1,3 GB und 300 Freiminuten in alle deutschen Netze. Sind die Freiminuten verbraucht, werden pro Minute 9 Cent angerechnet. 4 GB anstelle von 2,5 GB bekommen die Kunden von Tchibo Mobil im Tarif Smart L. Obendrein bekommt man für 19,99 Euro noch die Telefonie-Flat in sämtliche deutsche Netze hinzu.

In allen drei Tarifen kosten die SMS 9 Cent pro versendeter Nachricht und der Downstream erfolgt in einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 21,6 MBit/s. Auch die Flat für Anrufe innerhalb des Tchibo-Netzes und EU-Roaming sind inklusive. Wer seine Rufnummer von einem anderen Anbieter mitbringt, bekommt einen Wechselbonus von 30 Euro gut geschrieben. Für die SIM-Karte in allen drei Tarifen muss eine Enmalzahlung in Höhe von 9,99 Euro entrichtet werden. Wer als Kunde aber in Besitz einer TchiboCard ist, erhält auf die Einmalzahlung 50 Prozent Rabatt.

Doch nicht nur Smartphonebesitzer profitieren von höherem Datenvolumen.

Auch Tablet-Surfer bekommen Datenvolumen geschenkt

Für 9,99 Euro für vier Wochen bekommen alle Kunden, die mit ihrem Tablet mobil unterwegs sein wollen, im Data S-Tarif nun 2 GB anstelle von 1,3 GB. Im Data M-Tarif werden für 14,99 Euro nun 4 GB-Datenvolumen anstelle von 3,5 GB bereitgestellt. Das Data L-Paket bietet 5,5 GB Datenvolumen für 19,99 Euro für vier Wochen. Auch bei den Data-Tarifen erfolgt der Downstream mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 21,6 MBit/s und die SIM-Karten-Preise sind die gleichen wie bei den Smart-Tarifen. Auch für die Tablet-Nutzer ist das EU-Roaming inklusive. Alle Angebote funken mit LTE und sind zum Ende des ablaufenden Abrechnungszeitraums kündbar.

In unserem Tarif-Vergleich können Sie jederzeit ihre eigenen Bedürfnisse an einen Handytarif eintragen und herausfinden, welcher für Sie am besten geeignet ist.