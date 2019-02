Aktion: Tchibo mobil verdoppelt Datenvolumen

Aktionstarif von Tchibo mobil Tchibo mobil hat einen Aktionstarif, bei dem der Kaffeeröster das Datenvolumen gegenüber den Standardkonditionen verdoppelt. Basis ist der Smart-M-Tarif, der mit einer Grundgebühr in Höhe von 9,99 Euro für einen Zeitraum von jeweils vier Wochen zu Buche schlägt. Bekommen die Kunden normalerweise 1,5 GB ungedrosseltes Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang in jedem Abrechnungszeitraum, so wird das Highspeed-Volumen für Neukunden im Rahmen der Aktion auf 3 GB verdoppelt.

Das Angebot startet am kommenden Montag, 11. Februar, und läuft nach aktuellem Stand bis zum 3. März. Kunden, die sich in diesem Zeitraum für den Tarif entscheiden, bekommen das doppelte Highspeed-Surfvolumen dauerhaft. Die Nutzer telefonieren, simsen und surfen im Mobilfunknetz der Telefónica. Auch die LTE-Nutzung ist möglich. Dabei stehen maximal 21,6 MBit/s im Downstream für den mobilen Internet-Zugang zur Verfügung.

Die übrigen Konditionen des Tarifs bleiben unverändert. Demnach bekommen die Anwender auch eine Flatrate für Telefonate und den SMS-Versand in alle deutschen Netze. Wie Tchibo mobil weiter mitteilte, steht der Tarif nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch im EU-Roaming ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Aktion gilt auch für Bestandskunden

Neben neuen Interessenten haben nach Angaben der Tchibo-Pressestelle auch Bestandskunden die Möglichkeit, vom Aktionstarif zu profitieren. Per App oder im webbasierten Kundenportal besteht die Option, in das aktuelle Preismodell zu wechseln. Neukunden profitieren wiederum davon, dass der Preis für den Kauf des Startersets im Aktionszeitraum von den normalerweise üblichen 9,99 Euro auf 4,99 Euro reduziert wird.

Für Neukunden, die derzeit noch vertraglich an einen anderen Anbieter gebunden sind, hat sich der Discounter etwas Interessantes einfallen lassen: Interessenten können sich den Tarif im Rahmen der Aktion sichern, bekommen aber bis zum 30. September die Chance, die SIM-Karte freizuschalten. Die Mindestlaufzeit bei Tchibo mobil beträgt vier Wochen.

Den Sondertarif verbindet der Kaffeeröster zudem mit einem Gewinnspiel: Über den gesamten Aktionszeitraum hinweg haben alle Kunden, die in einer Filiale anstelle des Online-Shops einkaufen, die Chance, einen von 111 Preisen zu gewinnen. Hauptpreis ist dabei ein Elektro smart EQ fortwo cabrio im Wert von rund 30 000 Euro. Dazu werden Samsung-Smartphones und Tchibo-mobil-Startersets verlost.

Auch beim Prepaid-Discounter Aldi Talk haben Interessenten derzeit die Möglichkeit, mehr Datenvolumen zu bekommen. Details zur Aldi-Talk-Aktion finden Sie in einer weiteren Meldung.

