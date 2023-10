Tchibo mobil: Allnet-Flat mit 12 GB unter 10 Euro

Tchibo mobil startet am kommenden Montag einen Akti­ons­tarif, von dem neben Neu- auch Bestands­kunden profi­tieren können. Für unter 10 Euro in vier Wochen sind eine Allnet-Flat und 12 GB Daten­volumen inklu­sive.

Tchibo mobil kündigt weitere Aktion an

Foto: Tchibo GmbH Tchibo mobil hat eine weitere Tarifak­tion ange­kün­digt. Diese startet am kommenden Montag, den 23. November. Zum einen haben Inter­essenten im Akti­ons­zeit­raum bis 12. November die Möglich­keit, eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand mit jeweils 12 GB unge­dros­seltem Daten­volumen für 9,99 Euro in vier Wochen zu bekommen. Zum anderen halbiert der Discounter den Kauf­preis für die SIM-Karte speziell für den Akti­ons­tarif auf 4,99 Euro. Samsung Galaxy A04s Datenblatt

Neben neuen Inter­essenten haben auch Bestands­kunden die Möglich­keit, in den Akti­ons­tarif zu wech­seln. Dazu muss im Zeit­raum vom 23. November bis 12. November das Code­wort "Aktion" per SMS an die Kurz­wahl 4444 gesendet werden (ohne die Anfüh­rungs­zei­chen). Ab dem jeweils nächsten Abrech­nungs­zeit­raum steht der 12-GB-Tarif für 9,99 Euro dann zur Verfü­gung.

Tarif-Akti­vie­rung bis 10. Februar

Tchibo mobil kündigt weitere Aktion an

Foto: Tchibo GmbH Neukunden müssen den Tarif nicht zwin­gend im Akti­ons­zeit­raum akti­vieren. Dazu haben Inter­essenten noch bis zum 10. Februar 2024 Zeit. Wer zum Tarif auch ein Smart­phone kauft, erhält sechs Monate nach Frei­schal­tung der SIM-Karte einen Neukunden-Bonus von 50 Euro direkt auf das bei Tchibo mobil hinter­legte Konto.

Als Smart­phone bietet der Discounter zum Beispiel für 99 Euro das Xiaomi Redmi 12C an. Zum Preis von 119 Euro ist das Samsung Galaxy A04s erhält­lich. Das ist jeweils eine Ersparnis von 10 Euro gegen­über den ansonsten bei Tchibo geltenden Preisen.

50 MBit/s im Down­stream - aber kein 5G

Kunden von Tchibo mobil tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz der Telefónica. Anders als andere Marken im Netz des Münchner Betrei­bers hat die Mobil­funk­sparte des Kaffee­rös­ters nach wie vor keinen Zugriff auf das 5G-Netz. Über LTE stehen bis zu 50 MBit/s im Down­stream und 25 MBit/s im Upstream zur Verfü­gung.

Der Mobil­funk­ver­trag bei Tchibo mobil hat keine feste Lauf­zeit und die Kunden können ihre SIM-Karte auch im Ausland nutzen. Die Rufnum­mern­mit­nahme ist möglich, wird aber nicht zusätz­lich hono­riert. Wie im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­sehen, ist der Tarif in den EU- und EWR-Ländern ohne zusätz­liche Kosten nutzen.