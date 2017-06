Tchibo Familientarif: Ein Tarif für fünf Personen mit Allnet- und SMS-Flat

Im Zeitalter von Allnet- und Daten-Flats schien es so, also ob Community- und Familientarife ausgedient hätten. Nun legt Tchibo mit dem Familientarif allerdings einen neuen Tarif auf, der von bis zu fünf Personen gemeinsam genutzt werden kann.

Trotz des Namens muss es sich dabei allerdings nicht um eine "echte" Familie handeln, bei der alle Mitglieder miteinander verwandt sind. Laut Tchibo kann der Tarif auch im erweiterten Familienkreis (Großeltern, Enkel...) sowie innerhalb von Freundeskreisen oder WGs genutzt werden.

So funktioniert der Familien-Tarif