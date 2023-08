Tchibo mobil: 11 GB mit Allnet-Flat für 9,99 Euro

Tchibo-Aktionstarif demnächst mit 11 GB

Bild: Tchibo mobil Der Mobil­funk-Discounter Tchibo mobil bietet in den Tchibo-Filialen und online in regel­mäßigen Abständen Tarif-Aktionen an, was auch dem geschuldet ist, dass die Stan­dard-Tarife bei Tchibo kaum noch attraktiv sind. Meist kostet der Aktions-Tarif um die 10 Euro pro vier Wochen. Die letzte derar­tige Aktion gab es im Mai.

Ab dem 4. September wird es nun wieder eine Aktion geben - und dieses Mal ändern sich auch die Kondi­tionen des Tarifs. Auf der Webseite erscheinen wird die Aktion dann höchst­wahr­schein­lich erst an diesem Tag.

Akti­vie­rung bis kurz vor Weih­nachten möglich

Ab dem 4. September und bis zum 24. September bietet Tchibo mobil den neuen Aktions-Tarif mit 11 GB Daten­volumen für 9,99 Euro an. Tchibo weist selbst darauf hin, dass der Tarif 1 GB mehr als der Smart L (10 GB für 16,99 Euro/4 Wochen) bietet und gleich­zeitig 1 Euro weniger als der Smart M (5 GB für 10,99 Euro/4 Wochen) kostet, was ein klares Einge­ständnis darstellt, dass die Stan­dard-Tarife unat­traktiv sind.

Tchibo-Aktionstarif demnächst mit 11 GB

Bild: Tchibo mobil Ein weiterer Spar­vor­teil besteht darin, dass es die SIM-Karte während der Aktion für einmalig 4,99 Euro statt 9,99 Euro gibt. Wer noch einen Vertrag bei einem anderen Anbieter hat, und zu Tchibo wech­seln will, kann sich mit der Frei­schal­tung des Aktions-Tarifs Zeit lassen: Denn die ist bis zum 23.12.2023 möglich. Bestands­kunden, die am Ende ihres Abrech­nungs­zeit­raums in den Aktions-Tarif wech­seln wollen, müssen hierzu eine SMS mit dem Stich­wort AKTION an die Kurz­wahl­nummer 4444 senden.

Wer gleich­zeitig ein Smart­phone bei Tchibo erwirbt, erhält wie bei früheren Aktionen einen Bonus: Inter­essenten, die sich zum Beispiel für 109 Euro das Xiaomi Redmi 12 C kaufen, bekommen sechs Monate nach Frei­schal­tung des Tarifs 50 Euro als Neukun­den­bonus direkt auf das hinter­legte Konto über­wiesen.

