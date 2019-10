Tchibo-Aktion: Allnet-Flat mit 4 GB und LTE für unter 10 Euro

Vergl. Ab dem 07.10.2019 verfügbar! Tchibo Jubiläums-Tarif Ø 11,66 € mtl. Prepaid

Laufzeit: 28 Tage

Netz: Telefónica 21,6 MBit/s Drossel ab 4000 MB Allnet-Flat *

4 GB Highspeed-Volumen

LTE-Unterstützung

VoLTE-Unterstützung** Einmalige Kosten Anmeldegebühr Jubiläums-Tarif 10,00 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 10,00 € Monatliche Kosten Grundgebühr Jubiläums-Tarif Ø 11,24 € (9,99 € pro 28 Tage) verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Summe monatliche Kosten 11,24 € Gesamtkosten für 24 M. 279,73 € Durchschnittlich pro Monat 11,66 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt Abrechnungstakt des Anbieters:

Dauer erste Einheit/Dauer Folgeeinheiten

Alle Angaben in Sekunden 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 21,6 MBit/s Upstream 8,6 MBit/s Abrechnungs-Modell Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt - Drosselung ab 4.000 MB

auf 64/64 kBit/s Anmerkungen * Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)

** VoLTE nur mit unterstütztem Endgerät

Der durchschnittliche monatliche Preis errechnet sich durch die Angabe der vorraussichtlichen Nutzungsdauer (24 M.) und dem Abrechnungszeitraum des Tarifs. 12 Monate sind dabei mit 365 Tagen angesetzt und die Anzahl der Grundgebühren wird auf volle Abrechnungszeiträume gerundet. Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)VoLTE nur mit unterstütztem Endgerät Weitere Details

Platz

01 GMX All-Net LTE 4 GB Online-Aktion Ø 9,99 € mtl. Vertrag

Laufzeit: 24 M.

Netz: Telefónica 50 MBit/s Drossel ab 4000 MB Allnet-Flat *

4 GB Highspeed-Volumen

LTE-Unterstützung

VoLTE-Unterstützung** Einmalige Kosten Anmeldegebühr All-Net LTE 4 GB 9,90 € Versandkosten 0,00 € Anmeldegebühr-Rabatt -9,90 € Summe einmalige Kosten 0,00 € Monatliche Kosten Grundgebühr All-Net LTE 4 GB 9,99 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Summe monatliche Kosten 9,99 € Gesamtkosten für 24 M. 239,76 € Durchschnittlich pro Monat 9,99 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt Abrechnungstakt des Anbieters:

Dauer erste Einheit/Dauer Folgeeinheiten

Alle Angaben in Sekunden 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 50 MBit/s Upstream 25 MBit/s Abrechnungs-Modell Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt - Drosselung ab 4.000 MB

auf 64/64 kBit/s Anmerkungen * Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)

** VoLTE nur mit unterstütztem Endgerät

Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)VoLTE nur mit unterstütztem Endgerät Weitere Details

Platz

02 WEB.DE All-Net LTE 4 GB Online-Aktion Ø 9,99 € mtl. Vertrag

Laufzeit: 24 M.

Netz: Telefónica 50 MBit/s Drossel ab 4000 MB Allnet-Flat *

4 GB Highspeed-Volumen

LTE-Unterstützung

VoLTE-Unterstützung** Einmalige Kosten Anmeldegebühr All-Net LTE 4 GB 9,90 € Versandkosten 0,00 € Anmeldegebühr-Rabatt -9,90 € Summe einmalige Kosten 0,00 € Monatliche Kosten Grundgebühr All-Net LTE 4 GB 9,99 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Summe monatliche Kosten 9,99 € Gesamtkosten für 24 M. 239,76 € Durchschnittlich pro Monat 9,99 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt Abrechnungstakt des Anbieters:

Dauer erste Einheit/Dauer Folgeeinheiten

Alle Angaben in Sekunden 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 50 MBit/s Upstream 25 MBit/s Abrechnungs-Modell Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt - Drosselung ab 4.000 MB

auf 64/64 kBit/s Anmerkungen * Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)

** VoLTE nur mit unterstütztem Endgerät

Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)VoLTE nur mit unterstütztem Endgerät Weitere Details

Platz

03 sim.de LTE All 4 GB Ø 10,41 € mtl. Hier direkt zum Anbieter! Vertrag

Laufzeit: 24 M.

Netz: Telefónica 50 MBit/s 4000 MB inkl.

2,00 € pro 200 MB

Drossel ab 4600 MB Allnet-Flat *

4 GB Highspeed-Volumen

LTE-Unterstützung

VoLTE-Unterstützung **

Datenautomatik (max. 6,00 €) Einmalige Kosten Anmeldegebühr LTE All 4 GB 9,99 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 9,99 € Monatliche Kosten Grundgebühr LTE All 4 GB 9,99 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Summe monatliche Kosten 9,99 € Gesamtkosten für 24 M. 249,75 € Durchschnittlich pro Monat 10,41 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt Abrechnungstakt des Anbieters:

Dauer erste Einheit/Dauer Folgeeinheiten

Alle Angaben in Sekunden 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 50 MBit/s Upstream 32 MBit/s Abrechnungs-Modell abschaltbare Datenautomatik, 4000 MB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt 2,00 € pro 200 MB (maximal 3 mal) Drosselung ab 4.600 MB

auf 16/16 kBit/s Anmerkungen * Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)

** VoLTE nur mit unterstütztem Endgerät

Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)VoLTE nur mit unterstütztem Endgerät Weitere Details

2 weitere ähnliche Tarife desselben Konzerns

Platz

03 a PremiumSIM LTE M (1 Monat) Ø 10,82 € mtl. Hier direkt bestellen! Vertrag

Laufzeit: 1 M.

Netz: Telefónica 50 MBit/s 4000 MB inkl.

2,00 € pro 200 MB

Drossel ab 4600 MB Allnet-Flat *

4 GB Highspeed-Volumen

LTE-Unterstützung

VoLTE-Unterstützung **

Datenautomatik (max. 6,00 €) Einmalige Kosten Anmeldegebühr LTE M (1 Monat) 19,99 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 19,99 € Monatliche Kosten Grundgebühr LTE M (1 Monat) 9,99 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Summe monatliche Kosten 9,99 € Gesamtkosten für 24 M. 259,75 € Durchschnittlich pro Monat 10,82 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt Abrechnungstakt des Anbieters:

Dauer erste Einheit/Dauer Folgeeinheiten

Alle Angaben in Sekunden 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 50 MBit/s Upstream 32 MBit/s Abrechnungs-Modell abschaltbare Datenautomatik, 4000 MB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt 2,00 € pro 200 MB (maximal 3 mal) Drosselung ab 4.600 MB

auf 16/16 kBit/s Anmerkungen * Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)

** VoLTE nur mit unterstütztem Endgerät

Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)VoLTE nur mit unterstütztem Endgerät Weitere Details

Platz

03 b sim.de LTE All 4 GB (1 Monat) Ø 10,82 € mtl. Hier direkt zum Anbieter! Vertrag

Laufzeit: 1 M.

Netz: Telefónica 50 MBit/s 4000 MB inkl.

2,00 € pro 200 MB

Drossel ab 4600 MB Allnet-Flat *

4 GB Highspeed-Volumen

LTE-Unterstützung

VoLTE-Unterstützung **

Datenautomatik (max. 6,00 €) Einmalige Kosten Anmeldegebühr LTE All 4 GB (1 Monat) 19,99 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 19,99 € Monatliche Kosten Grundgebühr LTE All 4 GB (1 Monat) 9,99 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Summe monatliche Kosten 9,99 € Gesamtkosten für 24 M. 259,75 € Durchschnittlich pro Monat 10,82 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt Abrechnungstakt des Anbieters:

Dauer erste Einheit/Dauer Folgeeinheiten

Alle Angaben in Sekunden 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 50 MBit/s Upstream 32 MBit/s Abrechnungs-Modell abschaltbare Datenautomatik, 4000 MB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt 2,00 € pro 200 MB (maximal 3 mal) Drosselung ab 4.600 MB

auf 16/16 kBit/s Anmerkungen * Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)

** VoLTE nur mit unterstütztem Endgerät

Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)VoLTE nur mit unterstütztem Endgerät Weitere Details

2 weitere ähnliche Tarife desselben Konzerns

Platz

04 PremiumSIM LTE M Ø 11,41 € mtl. Hier direkt bestellen! Vertrag

Laufzeit: 24 M.

Netz: Telefónica 50 MBit/s 4000 MB inkl.

2,00 € pro 200 MB

Drossel ab 4600 MB Allnet-Flat *

4 GB Highspeed-Volumen

LTE-Unterstützung

VoLTE-Unterstützung **

Datenautomatik (max. 6,00 €) Einmalige Kosten Anmeldegebühr LTE M 9,99 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 9,99 € Monatliche Kosten Grundgebühr LTE M 10,99 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Summe monatliche Kosten 10,99 € Gesamtkosten für 24 M. 273,75 € Durchschnittlich pro Monat 11,41 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt Abrechnungstakt des Anbieters:

Dauer erste Einheit/Dauer Folgeeinheiten

Alle Angaben in Sekunden 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 50 MBit/s Upstream 32 MBit/s Abrechnungs-Modell abschaltbare Datenautomatik, 4000 MB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt 2,00 € pro 200 MB (maximal 3 mal) Drosselung ab 4.600 MB

auf 16/16 kBit/s Anmerkungen * Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)

** VoLTE nur mit unterstütztem Endgerät

Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)VoLTE nur mit unterstütztem Endgerät Weitere Details