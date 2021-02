BGH: Taschenrechner am Steuer nutzen ist tabu

Klar: Das Handy wähend der Fahrt am Steuer in die Hand zu nehmen, ist verboten. Aber wie ist das mit einem Taschen­rechner? Dazu musste der BGH ein Urteil fällen.

BGH-Entscheidung zur Nutzung eines Taschenrechners am Steuer

Bild: dpa Auto­fahrer dürfen am Steuer keinen Taschen­rechner benutzen. Was für das Handy seit Jahren gilt, hat der Bundes­gerichtshof (BGH) jetzt auch für den herkömm­lichen Taschen­rechner klar­gestellt. Das teilten die Karls­ruher Richter heute mit.

Mit Taschen­rechner am Steuer erwischt

BGH-Entscheidung zur Nutzung eines Taschenrechners am Steuer

Bild: dpa Der Auto­fahrer in dem konkreten Fall wird nun ein Bußgeld zahlen müssen. Der Immo­bili­enmakler war 2018 mit dem Taschen­rechner in der Hand am Steuer erwischt worden. Er wollte die Provi­sion für einen bevor­ste­henden Kunden­termin berechnen (Az. 4 StR 526/19).

Bis zu einer Ände­rung der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung 2017 war nur das Benutzen von Mobil- und Auto­tele­fonen am Steuer ausdrück­lich verboten. Dann wurde das Verbot auch auf andere elek­tro­nische Geräte ausge­weitet. Seither dürfen zum Beispiel Navi­gati­ons­geräte (Navis) nur noch verwendet werden, wenn der Fahrer sie nicht in die Hand nehmen muss und es eine Sprach­steue­rung gibt oder ein kurzer Blick auf den Bild­schirm reicht.

Unklar war, ob auch der Taschen­rechner unter die Vorschrift fällt. Das Ober­lan­des­gericht Hamm hatte beim BGH ange­fragt, weil sich die Gerichte nicht einig waren. Der Makler, der nicht nur mit Rechner, sondern auch zu schnell unter­wegs war, war vom Amts­gericht Lipp­stadt in West­falen zu einem Bußgeld von 147,50 Euro verur­teilt worden.

Auto­fahrer dürfen also elek­tro­nische Geräte beim Fahren nicht in der Hand bedienen. Doch was gilt für einen einge­bauten Touch­screen, wenn damit Funk­tionen des Autos wie ein Schei­ben­wischer bedient werden?