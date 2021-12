Telekom: Von Prepaid zu Magenta Special M?

Aktuell schreibt die Deut­sche Telekom ihre Prepaid-Kunden an und schlägt ihnen einen Tarif­wechsel in einen 5G-fähigen Lauf­zeit­ver­trag mit Sprach- und SMS-Flat­rate vor. Lohnt sich das?

Grafik: Deutsche Telekom / Bild: teltarif.de Prepaid-Kunden der Deut­schen Telekom könnten in diesen Tagen Post von Ralf Hoßbach bekommen haben. Der Chef des Telekom-Kunden­ser­vice (den es im Gegen­satz zu anderen Anbie­tern wirk­lich gibt - teltarif.de hat ihn schon persön­lich getroffen) macht den Prepaid-Kunden der Telekom ein Angebot, das sie viel­leicht nicht ablehnen werden.

Wechsel zum Lauf­zeit­ver­trag?

Die Telekom bietet ihren Prepaid-Kunden einen Wechsel in einen rabattierten 5G-Laufzeitvertrag an.

Grafik: Deutsche Telekom / Bild: teltarif.de Wer beispiels­weise einen Magenta Prepaid M mit oder ohne 5G-Option hat zahlt aktuell 9,95 Euro für vier Wochen (mit 5G sind es 12,95 Euro). Hoßbach schlägt vor, den nächsten Telekom-Shop aufzu­suchen und mittels beigefügtem Gutschein einen Tarif­wechsel in den Magenta Mobil Special M durch­zuführen. Der wird zu einem Sonder­preis von 14,95 Euro im Monat ange­boten und beinhaltet dann 5 GB mobile Daten, eine Sprach- und SMS-Flat ist eben­falls dabei, und 5G ist mit passendem Handy nutzbar. Ein neues Smart­phone sei "auf Wunsch" auch drin, über die genaueren Kondi­tionen schweigt sich der Brief aller­dings aus.

Ein "Nach­teil": Man wech­selt von der "Flexi­bilität" eines jeder­zeit beend­baren Prepaid-"Vertrages" zu einem Lauf­zeit­ver­trag, der zunächst 24 Monate fix monat­lich 14,95 Euro kostet, danach ist er monat­lich kündbar und es kann ein neues Angebot ausver­han­delt oder zu einem anderen Anbieter gewech­selt werden. Durch die Tarifum­stel­lung ändert sich die Rufnummer nicht, auch die bereits vorhan­dene SIM-Karte bleibt weiter aktiv, sofern fürs neue Handy nicht ein anderes Format (3-in-1 oder eine eSIM) benö­tigt wird.

Lohnt sich das Angebot?

Wer ohnehin auf 5G umsteigen wollte, könnte das Angebot inter­essant finden.

Rechnen wir ein wenig: Der "Magenta Prepaid M" bietet 2 GB zu 9,95 Euro plus 3 Euro für 5G für eine Zeit von 4 Wochen. Das ergibt einen rech­neri­schen Monats­preis von etwa 14,03 Euro (12,95:4*52:12).

Man bekäme also für knapp 1 Euro mehr im Monat 3 GB mehr.

Zu beachten ist, dass dieses Angebot 5G beinhaltet. Viele Spar­tarife mögen güns­tiger sein, bieten aber 5G noch nicht an. Als Gegen­argu­ment kann man natür­lich ins Feld führen, dass bei schnellem 5G das Daten­volumen bereits mit wenigen Speed­tests erschöpft sein könnte. Die Telekom weist außerdem darauf hin, dass das Angebot nur bis zum 9. Januar 2022 gilt.

Pro und Contra

Für das Angebot spricht, dass man Kunde bei Original-Telekom bleibt. Für das Angebot spricht weiter, dass Roam like at Home nicht nur in der EU und den EWR-Ländern, sondern auch in der Schweiz gilt (Tele­fonie, SMS und Daten), während bei Telekom Prepaid die Gespräche geson­dert (teuer) berechnet werden, bei den konkur­rie­renden Netz­betrei­bern Voda­fone oder o2 sollte man in der Schweiz sein Handy grund­sätz­lich ganz aus lassen, sofern nicht eine Schweiz-Option gebucht wird.

Gegen das Angebot spricht (viel­leicht), dass es nur durch einen Besuch im Telekom-Shop erhält­lich ist, was manche Kunden nicht so gerne mögen, weil sie nicht wissen, wie gut der Verkäufer auf ihre Vorstel­lungen eingeht oder ihnen was anderes empfehlen will. Doch diese Angst ist unbe­gründet: Es empfiehlt sich, das Schreiben in den Laden mitzu­nehmen. Vor einem Vertrags­wechsel muss dem Kunden eine VVI (Vorver­trags­infor­mation) ausge­hän­digt werden, die dieser entweder in Ruhe zu Hause oder im Geschäft durch­lesen und offene Fragen klären kann. Erst wenn der Kunde dieser VVI durch Unter­schrift zuge­stimmt hat, wird der Vertrag wirksam, vorher bleibt er schwe­bend unwirksam.

Kann der Kunde auf die 5G-Option verzichten, sind 5 GB Daten mit Sprache und SMS inklu­sive schon für monat­liche 10 Euro zu haben, beispiels­weise beim No-Frills-Anbieter fraenk (auch im Telekom-Netz) aller­dings mit einge­schränkter Erreich­bar­keit aller auslän­dischen oder gene­rell von Sonder-Rufnum­mern (wie 0180, 0700, 0137, 0900 etc.).

Welche Prepaid-Anbieter heute schon 5G offe­rieren können, haben wir zusam­men­gestellt.