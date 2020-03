Tarifverhandlungen bei der Telekom vorgezogen und digital

Alle Jahre wieder kommen Tarif­verhand­lungen zwischen Gewerk­schaften und Arbeit­gebern. Da wird in irgend­welchen Hinter­zimmern bis spät in die Nacht gestritten, verhan­delt und getagt. Kann man sich nicht einigen, geht es irgend­wann zu Lasten der Kunden, die am wenigsten dafür können. Es wird gestreikt. Aber: Es geht auch anders.

Tarif­runde vorge­zogen

In der aktu­ellen Tarif­runde 2020 ziehen die Vereinte Dienst­leitungs­gewerk­schaft (ver.di) und die Deut­sche Telekom den ursprüng­lich für den 2. April geplanten Auftakt auf diese Woche vor. Anders als sonst üblich steigen die Tarif­partner direkt in die Sondie­rungs­gespräche ein. Diese werden erst­malig "infek­tions­sicher" unter Nutzung digi­taler Konfe­renz­technik durch­geführt.

Damit wollen Ver.di und die Deut­sche Telekom sicher­stellen, dass sich das Unter­nehmen auf die Bereit­stel­lung und Sicher­stel­lung der Tele­kommu­nika­tions­infra­struktur für Gesell­schaft, Wirt­schaft und Privat­kunden konzen­trieren kann. Von den Tarif­verhand­lungen sind am Ende rund 60.000 Tarif­ange­stellte, Auszu­bildende und dual Studie­rende betroffen.

Prag­mati­sches Handeln gefragt

Viele Mitarbeiter der Telekom sind bei der Gewerkschaft ver.di organisiert. Tarifverhandlungen finden erstmalig "digital" statt Birgit Bohle, Perso­nalvor­ständin und Arbeits­direk­torin der Deut­schen Telekom, weiß, dass in der Krise "in allen Berei­chen kluge und prag­mati­sche Lösungen gefragt sind, damit wir uns auf die aktu­ellen Heraus­forde­rungen für unsere Beschäf­tigten und Kunden konzen­trieren können. Ich bin zuver­sicht­lich, dass wir zu raschen Ergeb­nissen kommen."

Frank Sauer­land, Verhand­lungs­führer bei ver.di, pflichtet bei: "Die Beschäf­tigten bei der Deut­schen Telekom sind es, die tagtäg­lich mit ihrer enga­gierten Arbeit den Betrieben und Privat­personen ermög­lichen, auch in Zeiten der Corona-Krise mitein­ander zu kommu­nizieren und wich­tige Infor­mationen zu erhalten. Ebenso wie das Unter­nehmen brau­chen die Beschäf­tigten Planungs­sicher­heit – für ihre Arbeit, für sich und für ihre Fami­lien. Neben einer wert­schät­zenden Teil­habe der Beschäf­tigten an den guten Konzern­ergeb­nissen steht für ver.di in den nun bevor­stehenden Verhand­lungen daher das Thema Beschäf­tigungs­siche­rung oben auf der Tages­ordnung.“

Telekom-Tech­niker weiter im Einsatz

Zwar hat die Telekom wie alle anderen Anbieter auch ihre Shops geschlossen, die Hotlines sind aber rund um die Uhr besetzt und die Tech­niker fahren weiterhin raus zu den Kunden, um Störungen, die es immer gibt, zu besei­tigen oder neue Anschlüsse zu schalten.

