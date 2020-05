VATM hält Flatrate bei 0700 nicht für zielführend

Jürgen Grützner, langjähriger Geschäftsführer des VATM sieht die Einbeziehung der Vorwahl 0700 in Flatrates kritisch.

Foto: vatm.de Das geplante Ende der Vermark­tung von 0700-Rufnum­mern durch die Deut­sche Telekom hat die Inter­es­sen­ge­mein­schaft IG 0700 auf den Plan gerufen. In gleich­lau­tenden Schreiben haben sich die orga­ni­sierten Inhaber von 0700-Rufnum­mern bei Politik und Verbänden dafür ausge­spro­chen, die Anruf­kosten zur Vorwahl 0700 zu deckeln und am besten in die heut­zu­tage weit­ge­hend übli­chen Flat­rates zu inte­grieren.

Das führte unter anderem dazu, dass sich der Verband der Anbieter von Tele­kom­mu­ni­ka­tions- und Mehr­wert­dienst­leis­tungen (VATM) näher mit dem Thema befasst hat. VATM-Geschäfts­führer Jürgen Grützner antwor­tete auf die Anfrage von teltarif.de wie folgt:

„Mit den 0700-Rufnum­mern – besser bekannt als soge­nannte Vanity-Rufnum­mern – sollte Zugang zu und von allen Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­netzen unter einer Rufnummer unter Nutzung einer eingän­gigen alpha­be­ti­schen Zeichen­folge ermög­licht werden. Dieses grund­sätz­lich gute Konzept ist in Deutsch­land nie wirk­lich ein Erfolgs­mo­dell geworden. Das liegt unter anderem daran, dass 0700-Rufnum­mern aufgrund der hohen Kosten­struktur von den allge­mein ange­bo­tenen Flat­rate-Tarifen nicht erfasst und deswegen gegen­über dem Kunden des Netz­be­trei­bers geson­dert abge­rechnet werden.

Nun zu fordern, dass diese Nummern, vom Gesetz­geber ange­ordnet, verpflich­tend in den Flat­rates enthalten sein müssen, greift jedoch zu kurz. Da eine 0700-Rufnummer in den Netzen der TK-Anbieter anders tech­nisch reali­siert wird, fehlt es bereits an der Vergleich­bar­keit mit den geogra­phi­schen Rufnum­mern, die übli­cher­weise Bestand­teil der Flat­rate-Tarife sind. Nicht zuletzt durch die unter­schied­liche tech­ni­sche Reali­sie­rung sind die 0700-Rufnum­mern im Vorleis­tungs­be­reich signi­fi­kant teurer als geogra­phi­sche Rufnum­mern, sodass eine gesetz­liche Rege­lung des Endkun­den­preises oder die verpflich­tende Inte­gra­tion in Flat­rates keine geeig­nete Vorge­hens­weise bietet, diesen Rufnum­mern zur Markt­gän­gig­keit zu verhelfen."

Auszah­lungs­mo­delle sollen für Traffic sorgen

Foto: vatm.de In der Tat gibt es Anbieter ("Hoster"), die dem Inhaber einer 0700-Rufnummer ein Auszah­lungs­mo­dell anbieten, wenn beson­ders viele Anrufe auf seiner 0700-Rufnummer "herein­kommen". Das soll dazu führen, dass der Inhaber seine Nummer viel stärker "bewirbt" und somit mehr Verkehr auf diese Nummer gezogen wird. Als die Minu­ten­preise fürs Tele­fo­nieren noch gene­rell höher waren, konnte das ein Geschäfts­mo­dell sein. Heut sind die Auszah­lungs­be­träge aber - gemessen am Aufwand - verschwin­dend gering.

0900 hat ein anderes Geschäfts­mo­dell

Selbst bei der Vorwahl 0900, die bewusst für solche Geschäfts­mo­delle entwi­ckelt wurde, sind die meisten Nutzer und Anbieter längst abge­sprungen, weil das Nutzen und Kosten­ver­hältnis vorne und hinten nicht stimmt und viele Endan­wender solche Vorwahlen gesperrt haben oder bewusst nicht anrufen.

Wer beispiels­weise eine Service-Dienst­leis­tung über eine Hotline anbieten möchte, muss die Kosten entweder mit dem Kunden vorher oder nachher "regu­lieren" (z.B. durch das Schi­cken einer Rech­nung) oder preist den Service in den Kauf­preis des Produktes ein. Dafür wäre eine 0800-Vorwahl viel kunden­freund­li­cher.

0700 zur besseren Erreich­bar­keit

Bei der Vorwahl 0700 geht es eher darum, leicht merk­bare oder sich nicht ändernde Rufnum­mern auf längere Zeit nutzen und je nach persön­li­chem Bedarf auf unter­schied­liche Ziele leiten zu können. Man darf gespannt sein, wie die Politik auf die Vorschläge der IG 0700 reagieren wird.