Kürzere Abrechnungszeiträume im Handytarif-Vergleich berücksichtigt

Unser Handytarif-Vergleich wurde optimiert

In den letzten Wochen und Monaten zeichnete sich immer mehr der Trend bei vielen Anbietern ab, ihre Tarife nicht mehr monatlich abzurechnen, sondern in kürzeren Zyklen - 4 Wochen hat sich bei vielen Prepaid-Tarifen als neuer Standard etabliert. Für den Kunden bedeutet dies eine Erhöhung der monatlichen Kosten, denn bei einem Abrechnungszeitraum von nur 28 Tagen wird eine Grundgebühr zweimal pro Monat fällig. Der Kunde merkt dies aber meist nur einmal im Jahr, nämlich dann, wenn die Grundgebühr am 1. und 29. des Monats vom Konto abgebucht wird. Auf ein Jahr gerechnet wird die Grundgebühr somit nicht 12-, sondern 13-mal berechnet. Das hat zur Folge, dass ein vermeintlich günstigerer Tarif am Ende teurer ist als vom Anbieter beworben.



Kürzere Abrechnungszeiträume berücksichtigt

Damit Sie in unserem Handytarif-Vergleich weiterhin eine möglichst transparente Darstellung der monatlichen Kosten bekommen, berücksichtigt unser Handytarif-Vergleich nun auch Abrechnungszeiträume, die kürzer als ein Monat sind. Konkret bedeutet dies, dass die Kosten für einen Tarif mit einem kürzeren Abrechnungszeitraum auf einen Monat hochgerechnet werden und so ein Vergleich mit Tarifen mit monatlich fälliger Grundgebühr möglich ist. Neben der Darstellung des Abrechnungszeitraums in der Kosten-Übersicht, wird der Preis über den jeweiligen Abrechnungszeitraum in der Detail-Ansicht des Tarifs dargestellt.