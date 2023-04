Alle Möglichkeiten: So telefonieren Sie günstig ins Ausland

Viele Mobil­funk- und Fest­netz-Anbieter verlangen saftige Preise für Gespräche ins Ausland. Mit Messen­gern, VoIP, Fest­netz-Optionen, Call by Call, Call­through und Call­back können Anrufer preis­günstig ins Ausland tele­fonieren.

Bild: teltarif.de Dank der Verbrei­tung von Fest­netz-Flat­rates sind Gespräche inner­halb Deutsch­lands vom heimi­schen Fest­netz-Anschluss aus kaum noch außer­gewöhn­liche Kosten­treiber, Tele­fonate in Handy-Netze und ins Ausland können hingegen für den Anrufer immer noch teuer werden.

Insbe­son­dere Gespräche ins außer­euro­päi­sche Ausland sind übli­cher­weise noch sehr teurer: Bei manchem Anbieter können einzelne Ziele durchaus mit einem Minu­ten­preis von mehr als einem Euro abge­rechnet werden. Daher lohnt es sich, bei Auslands­tele­fonaten einen genauen Blick in die Preis­liste des eigenen Telefon-Anbie­ters zu werfen, bevor man zum Hörer greift. Darüber hinaus gibt es verschie­dene Möglich­keiten, güns­tiger ins Ausland zu tele­fonieren. Wir stellen Ihnen in dieser Über­sicht die wich­tigsten Möglich­keiten vor. Günstig ins Ausland telefonieren

Ober­grenze für Tele­fonate in EU-Länder seit 15. Mai 2019

Nachdem die EU zunächst das EU-Roaming, also das Tele­fonieren mit dem deut­schen Handy-Tarif bei Aufent­halt in einem EU-Land regu­liert hatte, knöpfte sich die Staa­ten­gemein­schaft als nächstes Auslands­tele­fonate vom Heimat­land zu anderen EU-Ländern vor. Dabei ging sie aber nicht so weit wie beim EU-Roaming, bei dem zum heimi­schen Preis kein Aufpreis anfallen darf. Statt­dessen gibt es eine EU-weit einheit­liche Preis-Ober­grenze.

Seit dem 15. Mai 2019 zahlen Verbrau­cher, die von ihrem Land aus in ein anderes EU-Land tele­fonieren, maximal 19 Cent pro Gesprächs­minute und 6 Cent pro SMS-Nach­richt, jeweils zuzüg­lich Mehr­wert­steuer. Und das vom Fest­netz und vom Handy aus. Die Vorgabe gilt auch für Call by Call und für Anrufe in einige Über­see­gebiete.

Aller­dings gibt es bei dieser Rege­lung mehrere Probleme: Mobil­funk­anbieter beispiels­weise können neben den regu­lierten Tarifen für Auslands­tele­fonate - ähnlich wie bei den Roaming-Paketen - auch weiterhin Optionen für Auslands­tele­fonate anbieten, die nicht der euro­päi­schen Regu­lie­rung unter­liegen. Außerdem dürfen Provider trotz EU-Ober­grenze weiterhin beispiels­weise einen 5-Minuten-Takt anbieten oder zusätz­lich eine Einwahl­gebühr berechnen.

Letzt­end­lich lässt sich beob­achten, dass viele Provider die von der EU einge­führte Ober­grenze für Tele­fonate in EU-Länder sogar schamlos für Preis­erhö­hungen genutzt haben. Anbieter, die zum Teil vorher güns­tigere Minu­ten­preise verlangt haben, kassieren jetzt plötz­lich den von der EU fest­gelegten Maxi­mal­preis. Oder wenn die EU-Vorgabe bei manchen Provi­dern zur Absen­kung bei den Preisen für Tele­fonate in EU-Länder geführt hat, haben sie im Gegenzug die Preise für Tele­fonate in Länder außer­halb der EU verteuert. Eine interessante Alternative für Auslandstelefonate ist die SatelliteApp von sipgate

SatelliteApp und spezi­elle Ethno-Discounter

Es gibt inzwi­schen zahl­reiche Anbieter, die über eine App güns­tige Tele­fonate über das Internet anbieten. Beson­ders hervor­zuheben ist hierbei die App Satel­lite von sipgate, denn sie stellt dem Nutzer hierfür kostenlos eine deut­sche Handy­nummer bereit. Außerdem ist es möglich, mit der SatelliteApp kostenlos in zahl­reiche Länder zu tele­fonieren:

Seit mehreren Jahren gibt es auch spezi­elle Mobil­funk-Provider, die sich auf Tarife für güns­tige Auslands­tele­fonate spezia­lisiert haben und dafür inner­halb Deutsch­lands mögli­cher­weise etwas teurer sind. Man nennt sie auch Ethno-Discounter, denn mitunter haben sie sich auf eine spezi­elle Gruppe von Migranten spezia­lisiert, die regel­mäßig ihre Freunde und Verwandten in der Heimat anrufen möchten, beispiels­weise in der Türkei oder in Russ­land:

Messenger-Dienste und Video­kon­ferenz-Anbieter

Wer oft Gespräche ins Ausland führt und dafür gar nichts bezahlen möchte, dem steht eine Viel­zahl von Messenger-Programmen für Handy, Tablet oder PC zur Verfü­gung. Viele Programme, die früher nur für Text-Messa­ging nutzbar waren, stellen heute eine Video-Chat-Funk­tion bereit. Ist eine Internet-Verbin­dung gegeben, entstehen hierbei für die Betei­ligten keine weiteren Kosten. Aller­dings benö­tigen Sie ein Handy, ein Tablet oder einen PC mit der passenden Soft­ware und müssen als Benutzer ange­meldet sein. Für den PC sind zusätz­lich ein Mikrofon sowie Laut­spre­cher erfor­der­lich, bei Laptops sind diese in der Regel inte­griert. Die wich­tigste Voraus­set­zung bei Messenger-Diensten: Der Gesprächs­partner muss beim selben Dienst ange­meldet sein.

Eine inter­essante Ausnahme bilden hierbei Skype und Rakuten Viber, denn von Skype und Viber aus kann kosten­pflichtig auf jedem regu­lären Fest­netz-Telefon oder Handy ange­rufen werden. Dafür ist jedoch eine Anmel­dung unum­gäng­lich. Für den Anrufer können dabei zusätz­liche Kosten pro Gesprächs­minute entstehen, die mögli­cher­weise höher sind als die Tarife anderer Anbieter. Es gibt bei Skype und Viber aber auch Flat­rates für diverse Länder bezie­hungs­weise Länder­gruppen.

Für die Tele­fonie ins Ausland (egal ob mit oder ohne zuge­schal­tetes Kame­rabild) eignen sich auch Video-Konfe­renz­dienste, mit denen meist in größeren Gruppen tele­foniert werden kann als über klas­sische Messenger. Einige Konfe­renz-Anbieter bieten auch die Sprach-Einwahl in eine Video-Konfe­renz per Telefon an, hier sollte man sich zuvor aber über den gültigen Minu­ten­preis infor­mieren.

Nicht verwech­selt werden darf die Tele­fonie per Messenger-Dienste und Video­kon­ferenz-Anbieter übri­gens mit der Internet-Tele­fonie über VoIP-Provider und das SIP-Proto­koll, die wir im nach­fol­genden Abschnitt vorstellen. Aus der Türkei und Russland leben besonders viele Migranten in Deutschland, die nach Hause telefonieren.

VoIP als weitere Alter­native

Eine weitere Möglich­keit, um preis­güns­tige Gespräche vom Fest­netz-Telefon ins Ausland zu führen, ist Voice over IP (VoIP), also das Tele­fonieren übers Internet. Zusätz­lichen Komfort bei der VoIP-Tele­fonie können beispiels­weise ein VoIP-fähiges Fest­netz-Telefon oder ein Modem-Router bieten. Letz­terer enthält zumeist eine TK-Anlage mit VoIP-Funk­tion, wie es etwa bei vielen FRITZ!Box-Modellen von AVM der Fall ist. Damit kann der Anwender zum Beispiel für Anrufe ins Ausland auto­matisch einen zuvor einge­tragenen VoIP-Anbieter verwenden.

Auch vom Smart­phone aus kann per VoIP tele­foniert werden. Eine Zeit­lang konnte bei älteren Android-Versionen in den Tele­fon­ein­stel­lungen direkt ein VoIP-Provider mit den entspre­chenden Zugangs­daten ange­legt werden. Auf dem iPhone und bei neueren Android-Smart­phones muss hierfür eine spezi­elle VoIP-App instal­liert werden. Meist kommt in tech­nischer Hinsicht bei VoIP-Anbie­tern das SIP-Proto­koll zum Einsatz.

Für die Nutzung der VoIP-Tarife muss sich der Inter­essent online beim jewei­ligen Anbieter anmelden - übli­cher­weise ist das kostenlos. Er erhält dann meist diverse Zugangs­daten zuge­wiesen, die im Router, im Smart­phone oder der VoIP-App einge­geben werden müssen.

Güns­tige Alter­nativen: Call­through und Call­back

Die in diesem Abschnitt genannten Alter­nativen für güns­tige Auslands­tele­fonate sind - ebenso wie bei VoIP - unab­hängig vom zugrun­delie­genden Anschluss, sie lassen sich also - sofern sie nicht tech­nisch ausge­sperrt werden - von jedem Fest­netz- oder Mobil­funk­anschluss aus nutzen.

Bei Call­through wählt sich der Anrufer mit einer spezi­ellen Rufnummer beim Call­through-Anbieter ein und kann anschlie­ßend die eigent­liche Ziel­ruf­nummer eingeben:

Call­back funk­tio­niert im Prinzip ähnlich wie Call­through - nur dass der Nutzer hierfür beim jewei­ligen Call­back-Anbieter anruft und nach einma­ligem Klin­geln oder einer auto­mati­schen Ansage wieder auflegt. Wenige Sekunden später wird er dann auto­matisch vom jewei­ligen Tele­fon­server zurück­gerufen und erhält ein Frei­zei­chen. Dann kann er die eigent­liche Ziel­ruf­nummer (gege­benen­falls zusammen mit einem *) eingeben. Tele­fon­kosten werden nur für den Rückruf sowie für das eigent­liche Gespräch fällig. Im Unter­schied zu Call­through muss sich der Kunde für Call­back bei fast allen Anbie­tern zuvor anmelden. Für eine dauer­hafte Nutzung von einer oder mehreren Rufnum­mern aus kann er diese meist im Kunden­profil beim jewei­ligen Anbieter online hinter­legen. Nach der Regis­trie­rung gibt es darüber hinaus bei einigen Anbie­tern die Möglich­keit, Call­back auto­matisch per PIN-Eingabe zu nutzen sowie die Service­ruf­nummer in Kombi­nation mit fest­gelegten Kurz­wahlen zu verwenden.

Sowohl Call­through- als auch Call­back-Anbieter rechnen in der Regel im Prepaid-Verfahren ab. Für einen Anruf muss daher Guthaben beim jewei­lige Anbieter vorhanden sein, das der Nutzer entweder über den Kauf eines Vouchers (Calling Card) oder durch eine Über­wei­sung auf das Kunden-Konto sowie häufig per Last­schrift, PayPal oder Kredit­karte aufladen kann.

Für Telekom-Fest­netz-Kunden: Call by Call

Wer einen Fest­netz-Anschluss bei der Telekom hat, kann bei Auslands­gesprä­chen vom Fest­netz aus mit Call by Call Geld sparen. Dazu wählt der Anrufer eine Vor-Vorwahl, die er vor der eigent­lichen Tele­fon­nummer des Empfän­gers eingibt. Die Abrech­nung der Call-by-Call-Verbin­dung erfolgt dann über die monat­liche Tele­fon­rech­nung der Telekom, eine Anmel­dung beim Call-by-Call-Anbieter ist dazu nicht erfor­der­lich.

Achtung: Bei einigen Anbie­tern unter­scheiden sich die Minu­ten­preise je nach Uhrzeit oder Anruf­ziel im Fest- oder Mobil­funk­netz erheb­lich. Der korrekte Zeit­raum ist in unserer Ergeb­nis­tabelle stets mit "jetzt gültig" gekenn­zeichnet. Außerdem sind alle Call-by-Call-Anbieter gesetz­lich dazu verpflichtet, vor dem Aufbau der Verbin­dung den gültigen Tarif anzu­sagen. Ist dieser Preis zu hoch oder weicht er von den Angaben im teltarif.de-Tarif­ver­gleich ab, sollten Sie sofort auflegen und einen anderen Anbieter wählen.

Dauer­haft günstig: Auslands­option oder beson­derer Auslands-Tarif

Wer regel­mäßig ins Ausland tele­foniert, für den kann sich die Buchung einer beson­deren Auslands-Option beim eigenen Provider lohnen. Zahl­reiche Anbieter von Fest­netz-Anschlüssen und Mobil­funk-Tarifen haben zusätz­liche Optionen für Auslands­tele­fonate im Angebot. Bei der Buchung dieser Optionen sind Anrufe zu bestimmten Zielen entweder inklu­sive oder zumin­dest zu einem vergüns­tigten Minu­ten­preis zu haben. Mitunter sind aber nur Tele­fonate ins Fest­netz eines Landes oder einer Länder­gruppe im Preis enthalten oder güns­tiger, nicht aber Tele­fonate in Handy-Netze. Das sollte man vor Buchung der Option über­prüfen.

Da die Optionen manchmal eine Mindest­ver­trags­lauf­zeit voraus­setzen, lohnt sich eine solche Lösung jedoch nur für Kunden, die wirk­lich regel­mäßig längere Auslands­tele­fonate führen. Schauen Sie dazu am besten in die Preis­liste Ihres Anbie­ters.

In einem sepa­raten Ratgeber erläu­tern wir den Unter­schied zwischen Auslands­tele­fonaten und Roaming. Insbe­son­dere bei Handy und Smart­phone drohen Kosten­fallen, vor denen wir in einem weiteren Ratgeber zu Kosten­fallen warnen.