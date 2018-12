Für den letzten Podcast, den wir im zu Ende gehenden Jahr produ­ziert haben, haben wir uns mit Kai Petzke, Gründer und Geschäfts­führer von teltarif.de, verab­redet. Wir werfen einen Blick zurück auch das Jahr 2018, wagen aber gleich­zeitig auch einen Ausblick auf die Entwick­lungen, die sich im kommenden Jahr ergeben.

Darüber spre­chen wir heute

Rückblick und Ausblick im teltarif.de-Podcast Smart­phones mit falt­baren Displays könnten "das nächste große Ding" werden, zumal die Touch­screens immer größer und die Handys dadurch bedingt immer unhand­li­cher werden. Sind die Displays aber faltbar, so bleiben die Geräte für den Trans­port klein und hand­lich, ohne dass der Kunde auf einen großen Bild­schirm verzichten muss. Einige tech­ni­sche Hürden gilt es aber noch zu nehmen.

2018 war das Jahr der Flat­rates ohne Daten-Drossel nach dem Verbrauch eines bestimmten Volu­men­kon­tin­gents. Dazu gab es immer wieder Diskus­sionen um Zero-Rating-Optionen wie StreamOn von der Deut­schen Telekom und den Voda­fone Pass. Wir spre­chen im Podcast darüber, was für oder auch gegen solche Ange­bote spricht und wagen auch einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Ein weiteres Thema ist die anste­hende Verstei­ge­rung der Frequenzen für den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G in Deutsch­land. Dabei ist es auch entschei­dend, einen möglichst flächen­de­ckenden Netz­ausbau zu errei­chen - und zwar hinsicht­lich der Fläche und nicht nur der versorgten Bevöl­ke­rung.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

