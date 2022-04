Tarifcheck Müller Mobile: Geht es noch günstiger?

Vergl. Müller Mobile Tarif S Ø 8,41 € mtl. Vertrag

Laufzeit: 1 M.

Netz: Telefónica 25 MBit/s Drossel ab 4 GB Allnet-Flat *

4 GB Highspeed-Volumen

VoLTE-Unterstützung** Details Einmalige Kosten Anmeldegebühr Tarif S 9,99 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 9,99 € Monatliche Kosten Grundgebühr Tarif S 7,99 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Summe monatliche Kosten 7,99 € Gesamtkosten für 24 M. 201,75 € Durchschnittlich pro Monat 8,41 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 25 MBit/s Upstream 11,2 MBit/s Abrechnungs-Modell Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt - Drosselung ab 4 GB

Platz

01 handyvertrag.de LTE All 5 GB (1 Mon.) Online-Aktion 1) Ø 6,82 € mtl. Hier zum Anbieter! Vertrag

Laufzeit: 1 M.

Netz: Telefónica 50 MBit/s 5 GB inkl.

2,00 € pro 0,3 GB

Drossel ab 5,9 GB Allnet-Flat *

5 GB Highspeed-Volumen

VoLTE-Unterstützung **

eSIM verfügbar

Datenautomatik (max. 6,00 €) Hier zum Anbieter! Details Einmalige Kosten Anmeldegebühr LTE All 5 GB (1 Mon.) 19,99 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 19,99 € Monatliche Kosten Grundgebühr regulär LTE All 5 GB (1 Mon.) 12,99 € Grundgebühr-Rabatt dauerhaft -7,00 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Mtl. Kosten dauerhaft 5,99 € Gesamtkosten für 24 M. 163,75 € Durchschnittlich pro Monat 6,82 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 50 MBit/s Upstream 32 MBit/s Abrechnungs-Modell abschaltbare Datenautomatik, 5 GB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt 2,00 € pro 300 MB (maximal 3 mal) Drosselung ab 5,9 GB

auf 16/16 kBit/s Anmerkungen 1) erhältlich bis 12.04.2022 11:00

Platz

01 a PremiumSIM LTE M (1 Monat) Online-Aktion Ø 6,82 € mtl. Hier zum Anbieter! Vertrag

Laufzeit: 1 M.

Netz: Telefónica 50 MBit/s 4 GB inkl.

2,00 € pro 0,2 GB

Drossel ab 4,6 GB Allnet-Flat *

4 GB Highspeed-Volumen

VoLTE-Unterstützung **

eSIM verfügbar

Datenautomatik (max. 6,00 €) Hier zum Anbieter! Details Einmalige Kosten Anmeldegebühr LTE M (1 Monat) 19,99 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 19,99 € Monatliche Kosten Grundgebühr regulär LTE M (1 Monat) 9,99 € Grundgebühr-Rabatt dauerhaft -4,00 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Mtl. Kosten dauerhaft 5,99 € Gesamtkosten für 24 M. 163,75 € Durchschnittlich pro Monat 6,82 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 50 MBit/s Upstream 32 MBit/s Abrechnungs-Modell abschaltbare Datenautomatik, 4 GB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt 2,00 € pro 200 MB (maximal 3 mal) Drosselung ab 4,6 GB

Platz

01 b SimDiscount LTE All 3 GB Online-Aktion Ø 7,82 € mtl. Vertrag

Laufzeit: 1 M.

Netz: Telefónica 50 MBit/s 5 GB inkl.

2,00 € pro 0,2 GB

Drossel ab 5,6 GB Allnet-Flat *

5 GB Highspeed-Volumen

VoLTE-Unterstützung **

Datenautomatik (max. 6,00 €) Details Einmalige Kosten Anmeldegebühr LTE All 3 GB 19,99 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 19,99 € Monatliche Kosten Grundgebühr regulär LTE All 3 GB 7,99 € Grundgebühr-Rabatt dauerhaft -1,00 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Mtl. Kosten dauerhaft 6,99 € Gesamtkosten für 24 M. 187,75 € Durchschnittlich pro Monat 7,82 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 50 MBit/s Upstream 32 MBit/s Abrechnungs-Modell abschaltbare Datenautomatik, 5 GB inklusive ; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt 2,00 € pro 200 MB (maximal 3 mal) Drosselung ab 3,6 GB + 2 GB

Platz

01 c WinSIM LTE All 3 GB (1 Mon.) Online-Aktion Ø 7,82 € mtl. Hier zum Anbieter! Vertrag

Laufzeit: 1 M.

Netz: Telefónica 50 MBit/s 5 GB inkl.

2,00 € pro 0,2 GB

Drossel ab 5,6 GB Allnet-Flat *

5 GB Highspeed-Volumen

VoLTE-Unterstützung **

eSIM verfügbar

Datenautomatik (max. 6,00 €) Hier zum Anbieter! Details Einmalige Kosten Anmeldegebühr LTE All 3 GB (1 Mon.) 19,99 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 19,99 € Monatliche Kosten Grundgebühr regulär LTE All 3 GB (1 Mon.) 7,99 € Grundgebühr-Rabatt dauerhaft -1,00 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Mtl. Kosten dauerhaft 6,99 € Gesamtkosten für 24 M. 187,75 € Durchschnittlich pro Monat 7,82 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 50 MBit/s Upstream 32 MBit/s Abrechnungs-Modell abschaltbare Datenautomatik, 5 GB inklusive ; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt 2,00 € pro 200 MB (maximal 3 mal) Drosselung ab 3,6 GB + 2 GB

Platz

01 d simplytel LTE All 5 GB (1 Monat) Online-Aktion Ø 8,60 € mtl. Hier zum Anbieter! Vertrag

Laufzeit: 1 M.

Netz: Telefónica 50 MBit/s 7 GB inkl.

2,00 € pro 0,3 GB

Drossel ab 7,9 GB Allnet-Flat *

7 GB Highspeed-Volumen

VoLTE-Unterstützung **

eSIM verfügbar

Datenautomatik (max. 6,00 €) Hier zum Anbieter! Details Einmalige Kosten Anmeldegebühr LTE All 5 GB (1 Monat) 19,99 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 19,99 € Monatliche Kosten Grundgebühr regulär LTE All 5 GB (1 Monat) 9,99 € Grundgebühr-Rabatt dauerhaft -2,22 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Mtl. Kosten dauerhaft 7,77 € Gesamtkosten für 24 M. 206,47 € Durchschnittlich pro Monat 8,60 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 50 MBit/s Upstream 32 MBit/s Abrechnungs-Modell abschaltbare Datenautomatik, 7 GB inklusive ; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt 2,00 € pro 300 MB (maximal 3 mal) Drosselung ab 5,9 GB + 2 GB

Platz

02 Blau Allnet L Flex Aktions-Rabatte Ø 9,24 € mtl. Hier zum Anbieter! Vertrag

Laufzeit: 1 M.

Netz: Telefónica 25 MBit/s Drossel ab 7 GB Allnet-Flat *

7 GB Highspeed-Volumen

VoLTE-Unterstützung** Hier zum Anbieter! Details Einmalige Kosten Anmeldegebühr Allnet L Flex 29,99 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 29,99 € Monatliche Kosten Grundgebühr regulär Allnet L Flex 11,99 € Grundgebühr-Rabatt für erste 24 M. -4,00 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Mtl. Kosten für erste 24 M. 7,99 € Mtl. Kosten danach 11,99 € Gesamtkosten für 24 M. 221,75 € Durchschnittlich pro Monat 9,24 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 25 MBit/s Upstream 11,2 MBit/s Abrechnungs-Modell Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt - Drosselung ab 3 GB + 4 GB

Platz

03 WinSIM LTE All 5 GB (1 Mon.) Online-Aktion 1) Ø 9,82 € mtl. Hier zum Anbieter! Vertrag

Laufzeit: 1 M.

Netz: Telefónica 50 MBit/s 9 GB inkl.

2,00 € pro 0,3 GB

Drossel ab 9,9 GB Allnet-Flat *

9 GB Highspeed-Volumen

VoLTE-Unterstützung **

eSIM verfügbar

Datenautomatik (max. 6,00 €) Hier zum Anbieter! Details Einmalige Kosten Anmeldegebühr LTE All 5 GB (1 Mon.) 19,99 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 19,99 € Monatliche Kosten Grundgebühr regulär LTE All 5 GB (1 Mon.) 9,99 € Grundgebühr-Rabatt dauerhaft -1,00 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Mtl. Kosten dauerhaft 8,99 € Gesamtkosten für 24 M. 235,75 € Durchschnittlich pro Monat 9,82 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 50 MBit/s Upstream 32 MBit/s Abrechnungs-Modell abschaltbare Datenautomatik, 9 GB inklusive ; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt 2,00 € pro 300 MB (maximal 3 mal) Drosselung ab 5,9 GB + 4 GB

auf 16/16 kBit/s Anmerkungen 1) erhältlich bis 12.04.2022 11:00

Platz

04 SimDiscount LTE All 5 GB Online-Aktion 1) Ø 9,82 € mtl. Vertrag

Laufzeit: 1 M.

Netz: Telefónica 50 MBit/s 9 GB inkl.

2,00 € pro 0,3 GB

Drossel ab 9,9 GB Allnet-Flat *

9 GB Highspeed-Volumen

VoLTE-Unterstützung **

Datenautomatik (max. 6,00 €) Details Einmalige Kosten Anmeldegebühr LTE All 5 GB 19,99 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 19,99 € Monatliche Kosten Grundgebühr regulär LTE All 5 GB 12,99 € Grundgebühr-Rabatt dauerhaft -4,00 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Mtl. Kosten dauerhaft 8,99 € Gesamtkosten für 24 M. 235,75 € Durchschnittlich pro Monat 9,82 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 50 MBit/s Upstream 32 MBit/s Abrechnungs-Modell abschaltbare Datenautomatik, 9 GB inklusive ; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt 2,00 € pro 300 MB (maximal 3 mal) Drosselung ab 5,9 GB + 4 GB

auf 16/16 kBit/s Anmerkungen 1) erhältlich bis 12.04.2022 11:00

