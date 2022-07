Tankrechnung mit Apple CarPlay & Android Auto bezahlen

Ab Herbst sollen Nutzer der Pace Drive App ihre Tank­rech­nung über Apple CarPlay und Android Auto bezahlen können. Auch weitere Feature-Updates befinden sich in Vorbe­rei­tung.

Benzin­preis-Apps stehen bei vielen Auto­fah­rern derzeit hoch im Kurs, zumal die Kosten für Kraft­stoffe in den vergan­genen Monaten in die Höhe geschnellt sind. Zu den Anwen­dungen, die neben dem Preis­ver­gleich auch das Bezahlen der Rech­nung an ausge­wählten Tank­stellen ermög­lichen, gehört die Pace Drive App, die von der Pace Tele­matics GmbH heraus­gegeben wird.

Der Anbieter hat jetzt für den Herbst eine neue Funk­tion ange­kün­digt. Sowohl Besitzer von Android-Smart­phones als auch iPhone-Nutzer sollen die Möglich­keit bekommen, ihre Tank­rech­nung über das Display im Fahr­zeug zu bezahlen. Möglich werden soll dieses Feature durch die Inte­gra­tion der Pace Drive App bei Apple CarPlay und Android Auto. Wann genau die Erwei­terung zur Verfü­gung stehen wird, ist noch nicht bekannt.

Auf der Apple-Platt­form lassen sich Benzin­preis-Apps mit CarPlay verknüpfen, sobald die neue Betriebs­system-Version iOS 16 veröf­fent­licht ist. Für ältere Firm­ware-Vari­anten ist die Erwei­terung von CarPlay mit Sprit­preis-Anwen­dungen nicht geplant. Denkbar wäre, dass Pace Tele­matics die Android-Auto-Version parallel zum Start des CarPlay-Ange­bots launcht. Pace Drive App bei Apple CarPlay

Foto: Pace Telematics

Das soll Pace Drive auf dem Auto-Display bieten

Über Apple CarPlay und Android Auto sollen Nutzer - wie direkt auf dem Smart­phone-Display - die Möglich­keit bekommen, Kraft­stoff­preise zu verglei­chen. Über Google Maps, Apple Maps oder eine andere Navi­gati­ons­anwen­dung kann sich der Anwender dann zur ausge­wählten Tank­stelle navi­gieren lassen.

An der Tank­stelle ange­kommen, können über die App auf dem Bild­schirm des Fahr­zeugs Zapf­säule und Zahlungs­methode ausge­wählt werden. Sobald die Säule frei­geschaltet ist, wird das auf dem Display ange­zeigt. Nach dem Tank­vor­gang ist die Bezah­lung eben­falls über den Monitor im Fahr­zeug möglich. Alter­nativ kann Pace Drive weiterhin auch direkt auf dem Smart­phone oder mit der Smart­watch einge­setzt werden.

Weitere Tank­stellen in Planung

Die Pace Drive App kann derzeit nach Angaben des Anbie­ters an mehr als 3000 Tank­stellen in acht euro­päi­schen Ländern zur bequemen Zahlung genutzt werden. Der Ausbau des Netzes unter­stützter Tank­stellen ist eines der Ziele, die der Anbieter derzeit nach eigenen Angaben verfolgt. Zudem soll die Daten­qua­lität verbes­sert werden, sodass beispiels­weise bald genauer ange­zeigt werden kann, welche Tank­stellen Super Plus anbieten und wo Tank­karten ange­nommen werden.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, wie Inter­essenten mit der Pace Drive App derzeit beim Tanken 8 Cent pro Liter sparen können.