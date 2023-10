Pace Drive: Tanken per App & 5 Cent pro Liter sparen

Neue Tankrabatt-Aktion

Grafik/Logo: PACE Telematics GmbH, Montage: teltarif.de Pace Drive ist eine der Benzin­preis-Apps, mit denen Auto­fahrer nicht nur die aktu­ellen Preise an den Zapf­säulen der Tank­stellen in der Umge­bung abfragen, sondern auch gleich die Tank­rech­nung beglei­chen können. Das funk­tio­niert mit Android-Smart­phones und mit dem iPhone, direkt am Handy oder über Android Auto bzw. Apple CarPlay. Nicht zuletzt kann die App auch auf der Apple Watch und auf Smart­watches mit WearOS genutzt werden.

Noch bis zum Monats­ende gibt es wieder eine Rabatt-Aktion, die Pace Drive für Kunden anbietet, die die Tank­rech­nung mit Giropay bezahlen und in der Pace Drive App den Gutschein-Code "giro­pay­herbst" (ohne die Anfüh­rungs­zei­chen) hinter­legt haben. 5 Cent pro Liter Benzin oder Diesel­kraft­stoff können Inter­essenten auf diesem Weg sparen. Der Abzug des Rabatts erfolgt direkt bei der Bezah­lung über die Pace Drive App.

Das Angebot richtet sich an Neu- und Bestands­kunden und für Tank­vor­gänge in der EU, also ggf. auch im Ausland. Natur­gemäß funk­tio­niert die Rabatt­aktion nur an Tank­stellen, die Zahlungen über die Pace Drive App akzep­tieren. Das rela­tiviert frei­lich auch das Spar­poten­zial, denn es ist natür­lich denkbar, dass die Sprit­preise an anderen Tank­stellen in der Umge­bung des eigenen Aufent­halts­orts noch güns­tiger sind.

Das gilt es zu beachten

Grafik/Logo: PACE Telematics GmbH, Montage: teltarif.de Wie aus den Teil­nah­mebe­din­gungen für die aktu­elle Aktion hervor­geht, ist der Rabatt auf drei Tank­vor­gänge im Akti­ons­zeit­raum begrenzt. Darüber hinaus greift der Preis­nach­lass nur bis zu einer maxi­malen Menge von 100 Liter pro Tank­vor­gang. Ferner sind Zahlungen über ING-DiBa, comdi­rect und Tank­karten von der Aktion ausge­schlossen.

Pace Drive erklärt weiter, den Rabatt gebe es nur, "solange das Kontin­gent reicht". Zudem sei der Preis­nach­lass nicht mit anderen Aktionen und Gutscheinen kombi­nierbar. Ausge­nommen davon sei nur die Freund­schafts­werbe-Aktion.

Bei Freund­schafts­wer­bung bekommen sowohl der Werber, als auch der gewor­bene Neukunde einen Rabatt in Höhe von 5 Cent pro Liter. Das gilt für den Gewor­benen für maximal 200 Liter Treib­stoff und höchs­tens sechs Monate nach Annahme der Einla­dung. Der Bestands­kunde erhält den Preis­nach­lass für drei Monate ab dem Werbungs­datum.

In einem Ratgeber haben wir weitere Details zu Benzin­preis-Apps zusam­men­getragen.